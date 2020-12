El Shaddai erschien bereits im Jahr 2011 auf den Konsolen und war seinerzeit ein häufig zu Unrecht ignorierter Geheimtipp. Es mischt actionreiche Kämpfe der Marke God of War mit einer knallbunten Grafik und abgedrehten Story. Und bald kommt El Shaddai für den PC.

El Shaddai: Die wichtigsten Infos zur PC-Version

Release per Steam geplant: Das kündigte der Game Designer Sawaki Takeyasu (Devil May Cry, Ookami) auf Twitter an. Er erklärt, dass man derzeit an einer Steam-Version arbeitet und die Spieler in regelmäßigen Abständen über den Port auf dem laufenden halten will. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Keine deutsche Sprachausgabe, dafür Untertitel: Bisher gab Takeyasu nur an, dass ihr im Launcher des Spiels die Möglichkeit haben werdet, zwischen der Englischen und Japanischen Sprachausgabe wechseln können. Eine deutsche Vertonung gibt es nicht, allerdings existierten bereits auf der Konsole deutsche Untertitel.

Was hat El Shaddai zu bieten?

Ungewöhnliche Story, spektakuläre Grafik: In El Shaddai übernehmt ihr die Rolle des Auserwählten Enoch, der sieben abtrünnige Engel fassen soll, bevor Gott die Sintflut heraufbeschwört. Besonders die sehr farbenfrohe und gar psychedelische Optik sticht dabei ins Auge. Damit die zur Geltung kommt, verzichtet das Spiel zudem komplett auf Bildschirmanzeigen und teilt euch Informationen wie zum Beispiel eure Gesundheit über den Rüstungszustand eures Hauptcharakters mit.

Spielerische Abwechslung: Abwechslung wird in dem Spiel zudem besonders groß geschrieben. Nicht nur überrascht jeder neue Abschnitt mit seinem eigenen Stil, auch in Sachen Gameplay müsst ihr euch auf immer neue Spielmechaniken einstellen.

El Shaddai im Konsolen-Test: Unsere Kollegen der GamePro gaben dem Titel seinerzeit ganze 82 Punkte und bezeichneten es als ein sehr gelungenes Action-Adventure, dass sich gerade mit seiner einzigartigen Optik auszeichnet. Wie sich das Spiel genau spielt, könnt ihr euch im Video-Test ansehen.