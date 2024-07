Elden Ring: Modder findet geheimen DLC-Dungeon, der es nicht ins Spiel geschafft hat

Ein feuriger Dungeons versteckt sich nicht hinter einer Wand, sondern in den Spieldateien von Elden Ring.

Shadow of the Erdtree ist ein wahrlich riesiger DLC und zählt zu den besten Erweiterungen, die ein Spiel jemals bekommen hat. Wie so oft, bekommen wir aber nur das Endprodukt zu sehen. Häufig werden während der Entwicklung Inhalte oder Features erst geplant und dann wieder gestrichen.

Womöglich hat dieses Schicksal auch einen ganzen Dungeon getroffen, der es nie ins Spiel geschafft hat. Der Modder Grimrukh ist während seiner Erkundung der Spieldateien von Elden Ring auf einen namenlosen Dungeon gestoßen, den es im Spiel nicht gibt. Der YouTuber Sekiro Dubi zeigt den kompletten Kerker in seinem Video:

Was für ein Dungeon ist das?

Augenscheinlich handelt es sich um einen eher kleineren Dungeon. Zumindest kann Sekiro Dubi in wenigen Minuten die komplette Höhle durchqueren und erreicht am Ende schließlich einen Altar, der wohl mal ursprünglich irgendeine Belohnung ausspucken sollte.

Anhand der Gegner und der allgemeinen Atmosphäre in dem Dungeon, scheint es sich um eine vierte Schmiede zu handeln. Diese Schmieden sind neue Mini-Dungeons in Shadow of the Erdtree, von denen ihr insgesamt drei Stück im ganzen Spiel finden könnt.

Der in den Dateien verborgene Dungeon scheint ebenfalls zu diesem Dungeontyp zu gehören. Hier gibt es normalerweise wertvolle Ressourcen wie Schmiedematerial zu entdecken, in dem offensichtlich unfertigen Dungeon fehlt davon aber jede Spur. Immerhin die typischen Lavaschleime und Steingolems sind hier zu finden.

Warum fehlt der Dungeon?

Wieso der Dungeon im fertigen Spiel nicht vorkommt, ist nicht bekannt. Es wird aber natürlich rege spekuliert. Es kann durchaus sein, dass der Dungeon nicht den Ansprüchen entspricht, die das Team an ihre Kerker hatte - zumindest wirkt der Dungeons im Aufbau vergleichsweise banal und setzt sogar auf eine kleine Hüpfeinlage über den Lavasee.

Andere gehen eher davon aus, dass es sich um eine Testumgebung handelt. Also eine Vorlage für die Schmiede, die bereits in etwa zeigen sollte, welche Atmosphäre in diesen neuen Dungeons vorherrscht. Laut des Modders und des YouTubers liefern auch die Dateien keine Antwort darauf, wofür der Dungeon gedacht war. Er hat keinen Namen und es gibt keinen Hinweis darauf, wo in der Welt er eigentlich hätte platziert werden soll.

Was denkt ihr? Welche Gründe hatte Fromsoftware, diesen Dungeon zu bauen und dann zu verstecken? Schreibt es uns in die Kommentare!