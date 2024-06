Elden-Ring-Papa sagt, dass Guides absolut legitim sind - bei uns bekommt ihr gleich 164 Seiten davon

Elden-Ring-Erfinder Hidetaka Miyazaki hat kein Problem mit Guides.

Die Soulslike-Spiele von FromSoftware, darunter auch der Open-World-Meilenstein Elden Ring, sind berüchtigt für ihren knallharten Schwierigkeitsgrad und ihre teils undurchsichtigen Spielmechaniken. Doch wie steht der kreative Kopf hinter diesen Meisterwerken eigentlich dazu, dass ihr euch durch Guides helfen lasst?

Das denkt der Elden-Ring-Erfinder über Guides

Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware, äußerte sich kürzlich in einem Interview mit PC Gamer überraschend positiv über die Nutzung von Guides:

Natürlich werden die Spieler auf Guides zurückgreifen, und es wird eine Fülle von Informationen im Internet und in ihren Communitys geben, auf die sie zugreifen können.

Für Miyazaki ist die Verwendung von Guides eine legitime Spielweise. Er weiß, dass viele von euch diese Unterstützung benötigen, und sieht darin auch ein Feedback für sein Team:

Wenn sie es nicht schaffen, gibt es auf unserer Seite Raum für Verbesserungen.

Weiterhin betont er, dass FromSoftware seine Spiele so gestaltet, dass sie auch ohne Guides spielbar sind. Er respektiert jedoch auch, wenn Spielerinnen und Spieler Hilfe in Anspruch nehmen – schließlich hat nicht jeder die Zeit oder die Geduld, jedes Geheimnis selbst zu entdecken.

