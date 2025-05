»Nicht jede Idee ein Treffer« - Elden Ring Nightreign gehört laut internationaler Presse nicht zu From Softs stärksten Titeln

Was taugt From Softs neuester Streich? Das sagt die Presse.

Elden Ring: Nightreign führt das Soulslike-Genre in fremde Gewässer, das steht bereits seit seiner Ankündigung fest. Ein Spiel aus dem Hause From Software, das vorwiegend auf Koop setzt und auch dabei noch unkonventionelle Schritte geht.

Wir fassen für euch zusammen, wie das bei den Kritikerstimmen der internationalen Presse ankommt. Bei Metacritic sieht die durchschnittliche Wertung für die verschiedenen Plattformen so aus:

PS5 : 78 (bei 70 Bewertungen)

: 78 (bei 70 Bewertungen) Xbox : 87 (bei 8 Bewertungen)

: 87 (bei 8 Bewertungen) PC: 79 (bei 42 Bewertungen)

10:28 Elden Ring Nightreign im Test: Regen mit Aussicht auf Besserung

Autoplay

Internationale Wertungen im Überblick

Publikation Wertung The Gamer (PS5) 90 Screen Rant (PC) 90 Gamepressure (PS5) 85 Destructoid (PC) 85 Game Informer (PS5) 80 IGN Deutschland (PS5) 80 PlayStation Universe (PS5) 80 IGN Turkey (PS5) 75 GameStar (PC) 71 IGN (PC+PS5) 70 DualShockers (PS5) 70 PC Games (PC) 70 GamePro Germany (PS5) 65 PCGamesN (PC) 60

Das sagen die Reviews

Positiv hervorgehoben wird von vielen Kritikern, dass Nightreign einen erfrischend innovativen Ansatz verfolgt und für Fans des Soulslikes-Genres eine neuartige Multiplayer-Erfahrung bietet. Jede gewonnene Runde fühle sich belohnend an und jede der Klassen sei trotz der vorgefertigten Builds überraschend vielfältig.

Allerdings sei diese Erfahrung vor allem an Spieler gerichtet, die sich nach extrem schwierigen Herausforderungen sehnen und wird daher nicht allen gefallen.

Auch hänge der Spielspaß extrem davon ab, wie eingespielt das Team ist, mit dem man aufbricht. In unserem Test haben wir zudem festgestellt, dass nicht jeder, der Elden Ring mag, auch mit Nightreign etwas anfangen kann, da sich die Spielgeschwindigkeit doch deutlich vom Hauptspiel unterscheidet.

Die eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten machen diese Problematik in vielen Augen der Kritiker nicht besser. Es gibt weder Voice- noch Text-Chat und kein Crossplay. Außerdem können Spieler nur zu dritt oder allein aufs Feld ziehen, was aktuell allerdings noch nicht besonders gut ausbalanciert ist. Da ist also noch Luft nach oben.

Nightreign überzeugt also bei weitem nicht jeden, kann für besonders hart gesottene Veteranen aber durchaus eine willkommene Erweiterung des Elden-Ring-Universums sein. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, zu welcher Gruppe ihr gehört, dann schaut in den oben verlinkten Artikeln vorbei. Vielleicht hilft euch das bei eurer Einschätzung.