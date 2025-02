Elden Ring Nightreign hat ein Release-Datum! Und es erscheint sehr, sehr bald

Das Erscheinungsdatum von Elden Ring Nightreign steht fest.

Seit ein paar Tagen kursieren Gerüchte über einen möglichen Release-Termin von Elden Ring Nightreign im Netz, Tom Henderson beruft sich auf Insider-Quellen – und tatsächlich, die Leaks stimmen. Der offizielle Erscheinungstermin von Nightreign steht fest: Das Koop-Spiel erscheint am 30. Mai 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. So heißt es in der offiziellen Pressemitteilung, die uns vorliegt.

Wichtig dabei: Obwohl Nightreign einen starken Fokus auf Multiplayer und Koop legt, müsst ihr nicht zwangsläufig wegen Serverproblemen bangen. Das Spiel bekommt einen Offline-Modus, ihr könnt komplett solo spielen und die Partien für euch genießen. Beim Online-Spiel kann es aber natürlich passieren, dass es am 30. Mai 2025 zu längeren Wartezeiten kommt, weil die Server abrauchen.

So ein dediziertes Multiplayer-Spiel hat From Software bisher noch nicht entwickelt – der Druck auf die technische Infrastruktur dürfte dementsprechend groß ausfallen.

Die Startzeiten der Closed Beta

Aber die Devs scheinen sich dessen bewusst, dann bereits ab dem 14. Februar 2025 gibt's einen Technik-Stresstest in Form einer Beta, für die ihr euch anmelden konntet. Die Anmeldefristen verliefen im Januar, mittlerweile müsstet ihr als glückliche Gewinnerinnen und Gewinner bereits euren Key zur Closed Beta erhalten haben. Die Serverzeiten lauten wie folgt:

Freitag , 14. Februar: 12:00 Uhr - 15:00 Uhr

, 14. Februar: 12:00 Uhr - 15:00 Uhr Samstag , 15. Februar: 04:00 Uhr - 07:00 Uhr

, 15. Februar: 04:00 Uhr - 07:00 Uhr Samstag , 15. Februar: 20:00 Uhr - 23:00 Uhr

, 15. Februar: 20:00 Uhr - 23:00 Uhr Sonntag , 16. Februar: 12:00 Uhr - 15:00 Uhr

, 16. Februar: 12:00 Uhr - 15:00 Uhr Montag, 17. Februar: 04:00 Uhr - 07:00 Uhr

Falls ihr am Valentinstag also ein besonders einzigartiges Date erleben möchtet, stürzt euch doch einfach gemeinsam in die tödliche Welt von Elden Ring. Nightreign soll laut From Software die Stärken des großen Elden Ring erben, aber in eine kompaktere Erfahrung komprimieren: Ihr wählt aus acht vorgefertigten Charakteren und stürzt euch in rund 15-minütige Erkundungen, legt danach einen Zufallsboss, sackt Verbesserungen ein und wiederholt das Spiel. Bis zu drei Leute können sich gemeinsam an die Herausforderung wagen.