Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Großer DLC offiziell angekündigt

Aufgepasst Befleckte und Elden-Ring-Fans, es ist soweit! Das große Story-Addon für Elden Ring wurde offiziell angekündigt und trägt den Namen Shadow of the Erdtree, also Schatten des Erdenbaums. Das verkündeten die Entwickler via Twitter - mit weiteren Informationen geizen sie derzeit aber noch.

Das wird Shadow of the Erdtree

In ihrem Tweet kündigen die Entwickler kurz und knapp den Titel des kommenden Addons an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

»Erhebe dich, Befleckter und lass uns gemeinsam einen neuen Weg gehen. Eine bevorstehende Erweiterung für Elden Ring, Shadow of the Erdtree, befindet sich derzeit in Entwicklung. Wir hoffen, ihr freut euch auf ein neues Abenteuer im Zwischenland.«

Aber worum könnte es in Shadow of the Erdtree gehen? Einen ersten Hinweis gibt natürlich der Titel: Schatten des Erdenbaums. Wer auch nur einen einzigen Fuß in Elden Ring gesetzt hat, hat ihn auf jeden Fall schon mal gesehen - den riesigen gold schimmernden Baum, der hoch in den Himmel ragt und das düstere Zwischenland mit Licht flutet.

Die Erinnerungen verstorbener Halbgötter und großer Helden sind mit diesem Baum verwoben. Hier liegt eine Menge Potenzial für noch unbesungene Geschichten.