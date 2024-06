Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Welche neue Waffe wollt ihr zuerst spielen?

Ohne Waffen kommen wir nicht weit in Elden Ring. Bald gibt's einen ganzen Haufen neuer Arten davon.

Lang ist es nicht mehr hin, bis Shadow of the Erdtree erscheint. Das große Addon für Elden Ring erscheint am 21. Juni 2024 und platzt in Sachen Inhalt fast aus allen Nähten. Da verwundert es nicht, dass abseits neuer Ländereien und Feinde auch neue Waffen ihren Weg ins Spiel finden.

Natalie konnte im Rahmen ihrer mehrstündigen Anspielmöglichkeit bereits einige der neuen Waffentypen ausprobieren oder zumindest erspähen. Und da wir wissen, dass sich in unserer Community viele erfahrene Soulsborne-Fans tummeln, dachten wir uns: Womit werdet ihr wohl am liebsten Angst und Schrecken unter euren Gegnern verbreiten (oder stilsicher das Zeitliche segnen)?

Die coolste neue Waffe von Shadow of the Erdtree ist …

Ich packe meinen Koffer für Shadow of the Erdtree und nehme mit … - ja, was denn nun? Die Auswahl ist groß, die Entscheidung fällt entsprechend schwer. Daher hier für euch nochmal im Schnelldurchlauf die Neuzugänge des Addons:

Handwickel : Schwert, Schild und Magie sind nichts für euch, ihr lasst lieber die Fäuste sprechen? Die neuen Handwickel sorgen dafür, dass eure empfindliche Haut an den Händen dabei keinen Schaden nimmt, denn ihr seid es euch wert.

: Schwert, Schild und Magie sind nichts für euch, ihr lasst lieber die Fäuste sprechen? Die neuen Handwickel sorgen dafür, dass eure empfindliche Haut an den Händen dabei keinen Schaden nimmt, denn ihr seid es euch wert. Rückhand-Doppelschwerter : Es geht doch nichts über ein scharfes Schwert, das euren Widersacher vor Furcht erstarren lässt, nicht wahr? In Shadow of the Erdtree könnt ihr sogar mit gleich zwei Exemplaren zum Kampf antreten!

: Es geht doch nichts über ein scharfes Schwert, das euren Widersacher vor Furcht erstarren lässt, nicht wahr? In Shadow of the Erdtree könnt ihr sogar mit gleich zwei Exemplaren zum Kampf antreten! Wurfmesser : Moment mal, Wurfmesser sind doch ein alter Hut aus dem Hauptspiel?! Stimmt, aber bevor ihr uns nun ein Rudel Geisterwölfe auf den Hals hetzt, lasst es uns erklären! Denn in Shadow of the Erdtree werden Wurfmesser kein Verbrauchsgegenstand mehr sein, sondern eine normale Waffengattung, auf die ihr euch somit stets verlassen könnt.

: Moment mal, Wurfmesser sind doch ein alter Hut aus dem Hauptspiel?! Stimmt, aber bevor ihr uns nun ein Rudel Geisterwölfe auf den Hals hetzt, lasst es uns erklären! Denn in Shadow of the Erdtree werden Wurfmesser kein Verbrauchsgegenstand mehr sein, sondern eine normale Waffengattung, auf die ihr euch somit stets verlassen könnt. Bärenklauen: Die Klauen eines Bären. In eurer Hand. Ist das cool? Das ist cool!

Großer Kampfschild : Genau genommen keine Waffe, aber dennoch ein neuer Ausrüstungsgegenstand, der euch bei euren Abenteuern im Addon helfen wird. Außerdem trägt der Kampfschild seinen Namen, weil man damit jemandem auch mal eins überbraten kann!

: Genau genommen keine Waffe, aber dennoch ein neuer Ausrüstungsgegenstand, der euch bei euren Abenteuern im Addon helfen wird. Außerdem trägt der Kampfschild seinen Namen, weil man damit jemandem auch mal eins überbraten kann! Schnellfeuer-Armbrust : Flupp flupp, schon stecken mehrere Pfeile im rektalen Zugangsbereich des Golems. Das hat er nicht kommen sehen? Kein Wunder, schließlich feuert ihr schneller als Lucky Luke!

: Flupp flupp, schon stecken mehrere Pfeile im rektalen Zugangsbereich des Golems. Das hat er nicht kommen sehen? Kein Wunder, schließlich feuert ihr schneller als Lucky Luke! Großschwert-Katana Odachi : Wer bereits im Hauptspiel von Elden Ring mit einem Katana herumgerannt ist, der weiß, wie toll es sich anfühlt, damit auf Feinde zuzurennen (und danach von ihnen zerlegt zu werden)!

: Wer bereits im Hauptspiel von Elden Ring mit einem Katana herumgerannt ist, der weiß, wie toll es sich anfühlt, damit auf Feinde zuzurennen (und danach von ihnen zerlegt zu werden)! Neue Art von Magie via Fläschchen: Hierzu wissen wir zwar noch nicht sehr viel, aber wir wollten diese neue Waffenart nicht außen vor lassen. Statt Zaubersprüche aus dem Nichts abzufeuern, bedient ihr euch kleiner Flaschen, die ihr mit euch herumtragt. Quasi wie ein Alchemist, der Spaß daran hat, andere Leute mit seinen Sachen zu bewerfen …

Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns ja im Kommentarbereich weiter unten ein paar Zeilen dalassen. Wofür habt ihr abgestimmt und warum genau seid ihr auf diese Waffe besonders gespannt? Werdet ihr mit Shadow of the Erdtree noch einmal einen ganz neuen Charakter erstellen oder nutzt ihr euren erfahrenen Recken?