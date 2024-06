Elden Ring: »Beste Änderung aller Zeiten!« - Bandai Namco ändert eine Farbe im DLC und die Fans jubeln

Der Publisher Bandai Namco setzt im Addon wohl eine augenfreundlichere Version ihrer Logo-Anzeige ein.

Endlich haben wir viel mehr Infos zu Shadow of the Erdtree, dem heiß erwarteten DLC zu Elden Ring. Wir konnten sogar schon selbst spielen und unsere Meinung mit euch teilen. Was bejubeln die Fans gerade am meisten? Die neue Open World? Vielleicht den coolen ersten Bossgegner (den unsere Redakteurin Natalie übrigens direkt gefällt hat)?

Das alles wird zwar wohlwollend aufgenommen, aber nein, wahre Begeisterung entfacht eine winzige Änderung, die streng genommen gar nicht im Spiel selber steckt. Es geht um das Logo von Bandai Namco, von manchen mehr oder minder liebevoll »Flashbang« getauft.

Gute Nachrichten für alle Vampire unter uns

Wenn ihr Elden Ring schon mal in einem abgedunkelten Gaming-Raum gestartet habt, hat sich dieser Anblick vermutlich in eure Netzhaut gebrannt:

Sonnenbrille auf: Das Logo auf weißem Hintergrund bildet einen starken Kontrast zum sonst so dunklen Spiel.

Der grell weiße Hintergrund tut empfindlichen Augen weh, die sich doch eigentlich auf ein düsteres Vergnügen eingestellt haben. Für Shadow of the Erdtree hat Bandai Namco nun offenbar die Hintergrundfarbe geändert, um allen lichtscheuen Fans einen Gefallen zu tun. Das berichtet unter anderem der bekannte Soulslike-Experte und YouTuber IronPineapple:

Der Tweet allein erreicht 40.000 Likes und viele jubelnde Kommentare wie von der Esport-Seite Sportskeeda Gaming: »Das ist die beste Änderung in der Geschichte der Änderungen!«. Auch bei Reddit kommt die Änderung richtig gut an, etwa in diesem Post mit 29.000 Likes. Darunter schreibt User Raghul86:

Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Mit meinen nicht-blutenden Augen.

Natürlich ist das Ganze ein bisschen humorvoll überspitzt, die Highlights des Addons haben hoffentlich mehr zu bieten als eine geänderte Hintergrundfarbe. Aber dennoch ist es eine kleine, aber sehr wirkungsvolle Veränderung, die zeigt, dass Entwickler und Publisher das Feedback der Fans wahrnehmen.

Es gibt noch eine weitere kleine Komfort-Funktion im DLC, die viel gelobt wird: Kürzlich aufgesammelte Items sind nun in einem eigenen Tab gelistet und werden beim Öffnen des Inventars als »Neu« markiert. Und mit Sicherheit stecken noch mehr Komfort-Anpassungen im neuen Addon.

Shadow of the Erdtree wird ein umfangreicher DLC, für den ihr das Grundspiel benötigt. Das Addon erweitert die Open World um ein neues Gebiet, mehrere neue Bosse, acht neue Waffengattungen und vieles mehr. Als Release-Termin ist der 21. Jui 2024 geplant. Wir haben euch oben Infos und einen Guide verlinkt, der erklärt, was ihr vorher erledigen solltet.