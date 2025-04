»Es war mir eine Ehre« - Eine edle Samariterin hat den Endboss von Elden Ring zum 10.000. Mal besiegt

Falls ihr in Elden Ring diese Spielerin zur Hilfe beschwört, ist euer Tag gerettet.

Falls ihr ein wenig den Multiplayer von Elden Ring genutzt habt oder euch regelmäßig im Subreddit des Spiels aufhält, sind euch möglicherweise schon einmal die »Jarnished« begegnet. Das sind Spiele, die anderen dabei helfen, Bosskämpfe zu gewinnen.

Der Spieler, bekannt unter dem Namen LetMeSoloHer, wurde in der Zeit nach Release dafür berühmt, den Kampf gegen Malenia mit nur zwei Schwertern und einem Krug als Helm (englisch: Jar) für andere zu gewinnen. Auf ihn folgte eine ganze Bewegung, zu der auch eine Person namens LetMeSoloThem gehört, die ihm Reddit einen besonderen Meilenstein dieser selbstlosen Hilfe teilt.

10.000 glückliche Kunden

Nicht nur vom Namen, sondern auch den Taten LetMeSoloHers inspiriert verkündete LetMeSoloThem im Reddit stolz, den Endboss von Elden Ring ganze 10.000 als von anderen Spielern beschworene Hilfe besiegt zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

LetMeSoloThem schreibt:

Ich bin auf meinem Weg so vielen unglaublichen Menschen begegnet und habe festgestellt, dass die Community von Elden Ring und Fromsoft wirklich einmalig ist. Ihre Wertschätzung, Freundlichkeit und Unterstützung haben mich die ganze Zeit über aufrechterhalten. Deshalb möchte ich mich einfach bei allen bedanken, wirklich. Es war mir eine große Ehre, ein Teil der Reise so vieler Menschen zu sein.

In einem Kommentar verrät die hilfsbereite Spielerin, dass sie den Endkampf etwa 10 Mal am Tag bestreitet und das seit Release. Der Zeitaufwand hält sich mit einer Stunde täglich sogar in Grenzen.

13:27 Elden Ring Nightreign angespielt - Wir haben das neue Spiel schon ausprobiert!

Autoplay

Die Community ist begeistert

Unter dem Beitrag gratulieren zahlreiche Spieler zu ihrer Leistung und es finden sich sogar einige, die LetMeSoloThem bereits begegnet sind. So schreibt beispielsweise Oconsuetudo:

Du hast mir geholfen, den Endboss bei meinem allerersten Durchlauf zu besiegen! Das werde ich dir nie vergessen, Schwester!

Andere hat sie sogar dazu inspiriert, auch zu helfen, wie etwa Fuzy-Fish8240: »Du hast mir bei meinem ersten Durchspielen geholfen, vielen Dank! Seitdem habe ich das Spiel noch ein paar Mal durchgespielt und jetzt helfe ich auch anderen als Beschwörung.«

Wenn ihr den Kommentaren zufolge übrigens nicht beschwören solltet, ist ein Spieler namens LetMeSoloMe, da dieser hält, was der Name verspricht. Anstatt euch nämlich im Kampf zu unterstützen, fügt er sich so lange selbst Schaden zu, bis er stirbt und lässt euch dann mit dem Boss alleine. LetHerSoloMe ist ebenfalls nicht zu empfehlen, da sich dieser Spieler vom Boss mit einem Schlag besiegen lässt. Angesichts der Namen kann man ihnen aber wirklich keinen Vorwurf machen.