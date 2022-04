Als wäre Elden Ring nicht schon schwer genug, machen manche Bosse den Spielern das Leben besonders schwer. Zu diesen harten Kämpfen zählt die Auseinandersetzung mit Malenia allemal. Sei es wegen der schnellen Angriffskombos, der passiven Heilung oder der noch schwierigeren zweiten Phase. Kein Wunder also, dass viele Spieler nach Hilfe suchen und ihre Beschwörerzeichen vor die Boss-Arena legen.

Malenia war nicht Rémys größte Erzfeindin in Elden Ring, sondern die Open World. Wenn ihr wissen wollt, warum er sich unbedingt Dark Souls 4 wünscht, solltet ihr seine Kolumne lesen:

Wenn der Host zum Zuschauer wird

Viele Spieler wurden schon von dem mysteriösen let me solo her unterstützt, welcher sich später als der Reddit-User KleinTsuboiOW herausstellte. Wie der Ingame-Nickname bereits verrät, bekämpft er Malenia alleine und lässt seine Hosts gemütlich zuschauen, obwohl Bosse in Fromsoftware-Titeln eine ganze Menge mehr Leben spendiert kriegen, wenn man sie zu zweit oder gar zu dritt bekämpft.

Das fesche Outfit besteht lediglich aus einem Topf, welcher als Helm zweckentfremdet wird. KleinTsuboiOW verzichtet auf Rüstung und Schild und benutzt als Waffe daher gleich zwei Katanas: das Mondschleier- und das Blutige-Ströme-Katana. Diese gehören momentan zu den stärksten Waffen im Spiel, weshalb wir für euch auch gleich die passenden Guides mit den Fundorten parat haben:

Nackte Spieler bedeuten in Souls-Titeln nichts Gutes für Bosse

Souls-Veteranen werden es schon kennen, aber wenn man in einem Fromsoftware-Titel einem nackten Spieler begegnet, heißt das meist nichts Gutes. Entweder für einen selbst oder für den Boss, dem es an den Kragen geht. Und so ist es auch bei KleinTsuboiOW aka let me solo her . Jedem Schlag wird bravourös ausgewichen und die kurzen Zeitfenster für einen Doppelschlag mit beiden Katanas genutzt.

Die unglaublichen Fähigkeiten sprechen sich mittlerweile auch auf Reddit rum, weshalb viele User sogar schon richtig schöne Fan-Arts veröffentlicht haben:

Habt ihr mit Malenia eure Probleme, solltet ihr euch also nach diesem Nackten mit dem Topf auf dem Kopf umschauen, denn zur Abwechslung bedeutet dies in Elden Ring sogar etwas Gutes. Ansonsten könnt ihr aber auch unseren Guide-Hub durchforsten, um viele weitere Tipps und Tricks für Elden Ring herauszufinden.

Konntet ihr Malenia im Alleingang besiegen oder habt ihr auch auf Hilfe zurückgegriffen? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare!