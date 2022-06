Habt ihr Elden Ring schon gespielt und wurdet noch nicht genügend gefordert? Oder seid ihr gar ein Fan von Spielen wie Ark, The Forest oder Rust? Dann ist die folgende Mod genau das richtige für euch, da sie das Soulslike um waschechte Survival-Elemente erweitert.

Auch mit Survival-Elementen würde sich Rémy lieber Dark Souls 4 wünschen. Warum das so ist, erklärt er euch in seiner Kolumne:

Elden Ring: Survival-Mode

Der Modder Grimrukh, der auch schon an Erweiterungen für Dark Souls 1 gearbeitet hat, hat via Twitter angekündigt, dass er an einem Survival-Mode für Elden Ring arbeitet. Die Mod soll sogar schon heute, am 06. Juni 2022, nach einem Preview-Stream für alle kostenlos erscheinen.

Was ändert die Mod im Detail?

Hunger und Durst: Mit der Zeit werdet ihr essen und trinken müssen, da ansonsten eure Gesundheit darunter leidet und euer Lebensbalken verkürzt wird.

Mit der Zeit werdet ihr essen und trinken müssen, da ansonsten eure Gesundheit darunter leidet und euer Lebensbalken verkürzt wird. Krankheiten: Werdet ihr von spezifischen Gegnern getroffen, können diese Krankheiten übertragen, die sich auf eure Hunger und Durst-Werte auswirken können.

Werdet ihr von spezifischen Gegnern getroffen, können diese Krankheiten übertragen, die sich auf eure Hunger und Durst-Werte auswirken können. Neue Items : Laut dem Modder soll es einige neue Craftingrezepte und Items geben, um Nahrung herstellen- und Krankheiten heilen zu können.

: Laut dem Modder soll es einige neue Craftingrezepte und Items geben, um Nahrung herstellen- und Krankheiten heilen zu können. Gebiete mit Status-Effekten: Im ersten Trailer sieht man wie die Hitze in Caelid dem Spieler zusetzt. Auch dagegen kann man passende Items herstellen, die einen vor negativen Statuseffekten schützen.

Im ersten Trailer sieht man wie die Hitze in Caelid dem Spieler zusetzt. Auch dagegen kann man passende Items herstellen, die einen vor negativen Statuseffekten schützen. Rabenschwarze Nächte: Im Survival-Mode müsst ihr Fackeln oder Laternen ausrüsten, damit ihr etwas in der Nacht sehen könnt. Doch selbst mit den Lichtquellen ist die Sicht stark eingeschränkt.

Im Survival-Mode müsst ihr Fackeln oder Laternen ausrüsten, damit ihr etwas in der Nacht sehen könnt. Doch selbst mit den Lichtquellen ist die Sicht stark eingeschränkt. Upgrade und Crafting neuer Waffen: Neue Items, mit denen ihr eure Waffen aufwerten könnt. Es sollen zudem auch komplett neue Waffen hergestellt werden können.

Einen kurzen Trailer hat Grimrukh schon auf Twitter veröffentlicht. In diesem kurzen Clip könnt ihr schon einige der Änderungen sehen:

Wann wird die Mod veröffentlicht?

Schon am 06. Juni 2022 soll es soweit sein. Nach einem Vorstellungs-Stream auf dem Twitch-Kanal von LobosJr soll der Survival-Mode online gehen.

Wo gibt es die Mod zum Download?

Bisher gibt es noch keine Produktseite, jedoch hat Grimrukh seine Mods bisher immer auf NexusMods veröffentlicht. Schaut daher im Laufe des Tages auf seinem Account vorbei.

Wird die Mod kostenlos werden?

Der Survival-Mode wird mit aller Voraussicht nach allen kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Zwar hat Grimrukh auch eine Patreon-Website, verkauft dort aber lediglich Perks, die Fans Einblicke in die Entwicklung geben und die Möglichkeit Einfluss auf die Mods zu haben.

Wie installiere ich die Mod?

Auch hierzu gibt es noch keine genaueren Informationen. Jedoch müsst ihr mit aller Wahrscheinlichkeit die Mod herunterladen, mit einer .exe Datei installieren und Elden Ring daraufhin im Offline-Modus starten.

Hinweis: Sobald die Mod offiziell veröffentlicht wurde, tragen wir alle bisher fehlenden Informationen und Downloadlinks in diesem Artikel nach.

Was haltet ihr von dieser Mod? Habt ihr noch nicht genug von Elden Ring und probiert den Survival-Mode mal aus? Schreibt es uns doch in die Kommentare!