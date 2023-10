Ein 23 Jahre altes Strategiespiel über Ameisen bekommt ein Remake - und es sieht fantastisch aus!

Kleine und große Ameisen sind das Herzstück von Empire of the Ants.

Sagt euch Empire of the Ants noch was? Vielleicht habt ihr im Jahr 2000 das Original gespielt, ein kultiges kleines EchtzeitstrategieSpiel. Oder ihr habt mal in die Romanvorlage geblättert, die 1997 erschienen ist – eine absolut faszinierende Sci-Fi-Reise ins Krabbeltieruniversum.

Falls ihr all das verpasst habt, sollte euch das kommende Remake trotzdem aufhorchen lassen. Denn Empire of the Ants (neue Version) will ganz nah an den Fotorealismus heran und euch auch mit spannenden Gameplay begeistern. Wir haben alle bekannten Infos zum Release und den ersten Trailer.

Schaut es euch gleich mal hier an, manche Szenen könnten direkt aus einer Doku stammen:

1:30 In Empire of the Ants könnt ihr eine Ameisenarmee in den Krieg schicken

Was wissen wir über Empire of the Ants?

Das steckt drin: Ihr steuert als der sogenannte »Ameisenretter« eine Ameisenkolonie, die sich in Echtzeit ein neues Zuhause aufbauen und weitere Gebiete erobern muss. Dabei begegnet ihr anderen Waldbewohnern und durchlebt den Lauf der Jahreszeiten. Dank Unreal Engine 5 soll das alles nahezu fotorealistisch aussehen.

Es wird also ein Remake und nicht einfach nur eine moderne Konvertierung von Empire of the Ants. Die Story stützt sich dabei auf den Roman von 1997. Neben dem Singleplayer soll es auch einen Multiplayer-Modus geben.

Im Wald leben natürlich noch viele andere Tiere außer Ameisen. Zum Beispiel dieser Brocken von Weinbergschnecke.

Die Entwickler: Entwickelt wird das Spiel vom französischen Studio Tower Five (Lornsword Winter Chronicle). Als Publisher ist Microids an Bord (Murder on the Orient Expess, Flashback 2).

Der Release: Noch ist kein festes Release-Datum für das Spiel bekannt, es soll irgendwann 2024 rauskommen. Erscheinen wird es für PC (bei Steam und Epic) und Konsolen (nicht näher ausgeführt, wir gehen mal von Xbox X/S und PlayStation 5 aus).

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr vom Remake zu Empire of the Ants? Sind solche ausgefallenen Settings für Echtzeitstrategie-Spiele genau euer Ding oder bleibt ihr doch lieber bei den bewährten Klassikern? Habt ihr schon mal das Original gespielt? Schreibt uns gern gleich eure Meinung in die Kommentare unter den Artikel.