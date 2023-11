»Wir haben es geliebt, Spiele mit ihm zu machen« - Entwickler von Baldur's Gate 3 verstorben, Larian trauert

Einer der wichtigsten Entwickler von Baldur's Gate 3 ist verstorben.

Für so ein riesiges Rollenspiel wie Baldur’s Gate 3 ist die Anzahl und Qualität an Cinematics wahrlich beachtlich. Jim Southworth war als Cinematic Animation Lead genau dafür verantwortlich und hat einen herausragenden Job geleistet. Nun ist der Entwickler verstorben, wie Larian auf X (ehemals Twitter) schreibt.

Wir sind traurig, das Ableben von Jim Southworth, unserem Cnimeatic Animation Lead, zu verkünden. Jim kümmerte sich sehr um sein Team, und das hat sich in seiner Arbeit niedergeschlagen. Er liebte es, Spiele zu entwickeln, und wir liebten es, sie mit ihm zu entwickeln. Wir werden ihn alle vermissen.

Tief im Spielekosmos verbunden

Jim Southworth arbeitete seit 2019 an Baldur’s Gate 3, damals noch extern als Art Lead bei Turbulenz Limited. Anfang 2021 fand er dann den Weg zu Larian Studios und übernahm die Rolle als Cinematic Animation Lead.

Aber auch schon vor der Zeit des erfolgreichen Rollenspiels arbeitete Jim Southworth an einigen Titeln - in den 90ern war er an Spielen wie Lego Island 2 und Blade 2 beteiligt. 11 Jahre lang zog es ihn nach London ins Playstation Studio, dort arbeitete er unter anderem an Sonys Medieval Resurrection mit.

Beim VR-Projekt The Deep stellte er seine Fähigkeiten ebenfalls zur Verfügung, bis er dann zwischen 2015 und 2019 am MMORPG Boundless als Art Lead beteiligt war.

Seine Arbeit wird nicht in Vergessenheit geraten, besonders bei Baldur’s Gate 3 nicht. Sein Einfluss auf den Titel hat immerhin mitunter dazu geführt, dass das Rollenspiel rekordverdächtig viele Awards gewinnt.

In den Kommentaren auf X teilen einige Fans ihr Beileid zu Familie, Freunden und Kollegen. Auch hier wird seine herausragende Arbeit wertgeschätzt und sein Verlust betrauert. Zu den genauen Umständen seines Todes ist nichts bekannt.