Baldur's Gate 3 räumt bei wichtiger Videospiel-Preisverleihung rekordverdächtig viele Awards ab

Wer könnte Astarion schon einen Award ausschlagen, wenn er darum bittet?

Inzwischen ist wohl niemand mehr davon überrascht, wenn Baldur's Gate 3 in den Himmel gelobt wird. Das Rollenspiel knackt in diesem Jahr alle Rekorde und sackte zum Release haufenweise Bestwertungen ein. So langsam kommen wir auch in die Jahreszeit, in der verschiedenste Award-Verleihungen stattfinden. Und dreimal dürft ihr raten, welches Spiel bei diesen Verleihungen jedes Jury-Mitglied auf dem Zettel hat.

Am 10. November 2023 fand zum 34. Mal die Verleihung der Golden Joysticks in London statt und hier hat sich erstmals gezeigt, wie Baldur's Gate 3 das gesamte Spielejahr dominiert. Ganze sieben Awards sackte das Rollenspiel während der Verleihung ein. So viele wie noch kein anderes Spiel zuvor.

Auf X kursiert ein Bild von Studio-Chef Swen Vincke, der all diese Awards kaum tragen kann - obwohl hier sogar einer der Awards noch fehlt.

Alle Golden Joystick Awards 2023

Insgesamt wurden Awards in 23 Kategorien verteilt, sieben davon gingen wie gesagt an Baldur's Gate 3 - beziehungsweise an das Studio oder auch an den Schauspieler Neil Newbon für seine Rolle als verboten charmanter Blutsauger Astarion. Das sind alle Gewinner des Abends:

Best Storytelling: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best Multiplayer Game: Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 Best Visual Design: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best Game Expansion: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Best Audio: Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 Best Indie Game: Sea of Stars

Sea of Stars Best VR Game: Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain Best Streaming Game: Valorant

Valorant Still Playing Award: No Man's Sky

No Man's Sky Best Gaming Community: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Studio of the Year: Larian Studios

Larian Studios Best Lead Performer: Ben Starr as Clive Rosfield (Final Fantasy 16)

Ben Starr as Clive Rosfield (Final Fantasy 16) Best Supporting Performer: Neil Newbon as Astarion (Baldur's Gate 3)

Neil Newbon as Astarion (Baldur's Gate 3) Breakthough Award: Cocoon

Cocoon PC Game of the Year: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best Gaming Hardware: PlayStation VR2

PlayStation VR2 PlayStation Game of the Year: Resident Evil 4

Resident Evil 4 Xbox Game of the Year: Starfield

Starfield Nintendo Game of the Year: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Best Game Trailer: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Most Wanted Award: Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth Critics' Choice Award: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Ultimate Game of the Year: Baldur's Gate 3

Die goldenen Joysticks gehören zu den ältesten Awards der Spieleindustrie und damit auch zu den prestigeträchtigsten - neben weiteren wichtigen Auszeichnungen wie den Game Awards oder der BAFTA.

Die erste Verleihung der goldenen Trophäe fand bereits im Jahr 1983 statt. Damals sahnte der 2D-Shooter Jetpac die Auszeichnung Spiel des Jahres ab, während The Hobbit zum besten Strategiespiel gekürt wurde. 2022 ging der Award für das Ultimate Game of the Year an Elden Ring.

Jetzt könnt ihr eure Meinung sagen! Haltet ihr Baldur's Gate 3 ebenfalls für das mit Abstand beste Spiel des Jahres oder wundert ihr euch, das in einigen Kategorien nicht diverse andere Spiele den goldenen Joystick abstauben konnten? Welche Spiele hättet ihr in allen Kategorien vorne gesehen? Schreibt uns eure Gedanken und Meinungen in die Kommentare!