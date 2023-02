Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Für eine Woche könnt ihr euch im Epic Games Store ein kostenloses Spiel sichern. Dieses mal dürft ein erfolgreiches Restaurant leiten - oder grandios daran scheitern. Wir stellen euch das Gratis-Spiel kurz vor und schätzen ein, für wen es geeignet sein könnte. Falls ihr kein Interesse an dem aktuellen Titel habt, dann probiert doch eines dieser Spiele kostenlos aus:

Recipe for Disaster

1:32 In Recipe for Disaster ist der Name Programm: Trailer zum Release des Restaurant-Managers

Genre: Management-Sim | Entwickler: Dapper Penguin Studios | Release: November 2021 (Early Access), August 2022 (Vollversion)

In Recipe for Disaster leitet ihr ein Restaurant, sorgt für die Zufriedenheit eurer Kunden und des Personals und erfindet neue Gerichte. Wie der Titel bereits andeutet, kann dabei aber jede Menge schiefgehen. Ungeschickte Angestellte können das Essen ruinieren, und besonders anspruchsvolle Gäste sind nur schwer zufriedenzustellen. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Restaurant in Flammen aufgeht oder die Tische leer bleiben, dann solltet ihr möglichst keine Fehler machen.

Ihr könnt entweder die Kampagne spielen, in der ihr verschiedenen gescheiterten Restaurants wieder auf die Beine helft, oder im Freien Modus eure eigene Traumküche aufbauen.

Für wen ist das geeignet?

Wenn ihr ein Faible fürs Kochen habt, oder gerne in anderen Management-Sims euer Organisationstalent beweist, dann könnte auch Recipe for Disaster etwas für euch sein. Wenn euch der eher einfache Grafikstil und der humorvollere Ansatz des Spiels gefallen, dann seid ihr hier wohl richtig. Auf Steam kam der Titel bisher recht gut an, allerdings wird häufiger kritisiert, dass man zu früh und mit zu wenig Inhalten den Early Access beendete.

Gefällt euch Recipe for Disaster, oder seid ihr diese Woche eher enttäuscht? Was würdet ihr euch als nächstes Gratis-Spiel wünschen? Schreibt es gerne in die Kommentare!