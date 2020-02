Auf der jährlich stattfindenden DICE Summit, einer Fachtagung für die führenden Köpfe der Gaming-Branche, sprach Epic Games CEO Tim Sweeney in seiner Eröffnungsrede über seine Gedanken zur Zukunft der Videospielindustrie. Unter anderem äußerte sich der Fortnite-Chef zu den Themen Lootboxen, Privatsphäre und Politk in Spielen.

Dass sein Spiel Fortnite bei der Monetarisierung auf Lootboxen verzichtet, kommt nicht von ungefähr. Für Sweeney haben Lootboxen in Spielen nämlich nichts zu suchen:

Während seiner Rede sprach Sweeney auch über die wachsende Politisierung der Videospielbranche. Zwar seien Spiele ein valides Medium, um politische Aussagen zu machen - für ihn habe die politische Einstellung von Entwicklern aber nichts in Spielen zu suchen.

Kurz nach seiner Rede ruderte Sweeney allerdings schon wieder zurück: Auf Twitter schreibt er, dass Spiele nicht komplett auf Politik verzichten müssen - sondern dass Spiele, die sich mit Politik befassen, dies eher aus einer kreativen Perspektive als aus einer Marketingperspektive tun sollten.

And when a company operates an ecosystem where users and creators can express themselves, they should should be a neutral moderator. Else the potential for undue influence from within or without is far too high.