Kostenlos bei Epic: Was steckt hinter The Spectrum Retreat?

Woche für Woche sollen euch Gratisspiele in den Epic Games Store locken: Mal gibt es Blockbuster wie Control, dann Retrospiele wie Sonic Mania und diesmal steht The Spectrum Retreat zum kostenlosen Download bereit.

Wie lange dauert die Aktion? The Spectrum Retreat ist vom 1. bis 8. Juli 2021 um jeweils 17:00 Uhr zum kostenlosen Sichern verfügbar. Wer in diesem Zeitraum zuschlägt, darf das Spiel behalten.

Aber was ist das überhaupt für ein Spiel? Zumindest bei uns ist The Spectrum Retreat weitgehend unter dem Radar geflogen. Worum es geht und wer damit Spaß haben könnte, führen wir hier für euch auf.

Das bietet The Spectrum Retreat

The Spectrum Retreat ist ein mysteriöses Rätselspiel, das auf eine innovative Art des Storytelling setzt. Ihr steuert einen gesichtslosen Charakter in der Ego-Perspektive, der sich in dem futuristischen Hotel »The Penrose« befindet. Wer ihr seid, warum ihr scheinbar schon ewig in diesem Hotel seid, wieso dieser Ort euch zu mögen scheint - alles Fragen, auf die ihr zunächst keine Antwort habt.

Durch das Lösen von Rätseln schreitet ihr voran, erkundet neue Räume und entdeckt immer mehr Hinweise, die mit eurer Person zusammenhängen. So bekommt ihr langsam, aber sicher ein deutlicheres Bild der Lage. Und einige Erkenntnisse, die ihr erlangt, sorgen eher für Unbehagen als für Erheiterung. In The Spectrum Retreat gibt's also auch Grusel neben den ganzen Mysterien.

Visuell zeichnet sich The Spectrum Retreat durch einen Art-Deco-Stil mit futuristischen Anleihen aus, der durch elegante Formen, wertig wirkende Materialien und kontrastreiche Farbmuster geprägt ist. Wie das aussieht, zeigt der Trailer:

Für wen eignet sich das Gratis-Spiel?

Spieler, die Spaß an Rätselspielen und Mysterien haben, könnten mit The Spectrum Retreat ihre Freude haben. Auch Gruselfreunde und Story-Fans könnten eine gute Zeit mit dem neuesten Epic-Geschenk verbringen. Und nicht zuletzt feingeistige Kunstliebhaber finden ein Spiel mit sehr ungewöhnlichem Artdesign vor.

Der Titel ist 2018 erstmals erschienen und erreicht auf Steam 74 Prozent positive Wertungen von Spielern – The Spectrum Retreat kommt dort also ziemlich gut an. Auf Metacritic liegt der Presseschnitt jedoch nur bei 68 von 100 Punkten.

Ist das Epic-Gratisspiel diese Woche nach eurem Geschmack? Habt ihr es vielleicht sogar schon gespielt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!