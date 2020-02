Epic entfernt Seuchenspiel Pandemic vorerst komplett aus dem Store

Der Epic Games Store hat die Auswahl seiner kommenden Free Games geändert. Ursprünglich sollten ab Donnerstag, dem 6. Februar, drei Gratis-Spiele zur Verfügung stehen, nun wurde allerdings das Seuchenspiel Pandemic aus der Auswahl entfernt.

Warum wird Pandemic nicht mehr verschenkt? Das hat Epic bislang nicht offiziell verraten. Wir haben bereits ein Statement angefragt, warten bislang allerdings noch auf eine Antwort. Laut PC Gamer hätte Epic nur bestätigt, dass die Veröffentlichung von Pandemic als Free Game »auf einen späteren Termin verschoben wurde«.

Ob das etwas mit dem Coronavirus zu tun hat, der sich zurzeit immer weiter verbreitet und bereits 426 Menschen das Leben gekostet hat, lässt sich noch nicht final sagen. Einige Webseiten spekulieren allerdings bereits, dass die aktuelle Gefahr dieser Krankheit der Grund für das spätere Erscheinen von Pandemic sein könnte. Die Vermutung liegt zwar nahe, aber wir warten wie erwähnt noch auf eine offizielle Stellungnahme von Epic.

Was ist Pandemic überhaupt? In diesem Strategiespiel brechen unterschiedliche Krankheiten aus und wir müssen als Seuchenspezialeinheit dafür sorgen, dass sie sich nicht die ganze Weltbevölkerung befallen. Ganz ähnlich funktioniert übrigens das Spiel Plague Inc., das zuletzt auf Steam zu den absoluten Bestsellern gehörte, nur spielen wir darin die Krankheit selbst und sollen die Welt infizieren.

Während Pandemic auf Steam weiterhin ganz normal gekauft werden kann, führt die Produktseite im Epic Store derzeit außerdem auf eine Fehlermeldung. Momentan sucht ihr das Strategiespiel bei Pandemic dort also vergebens, sowohl in der kostenlosen als auch in der kostenpflichtigen Variante.

Zwei Free Games gibt es aber trotzdem im Epic Store: Auch wenn wir Pandemic nicht mehr geschenkt bekommen, zwei Gratis-Titel liefern die Forttnite-Macher dennoch weiterhin ab dem 6. Februar um 17 Uhr. Dabei handelt es sich um die PC-Varianten der beiden Gesellschaftsspiele Carcassonne und Ticket to Ride. Zurzeit könnt ihr euch übrigens noch schnell den Landwirtschafts-Simulator 19 als Free Game von Epic abholen.