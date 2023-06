Erfinder von Dragon Age ist überzeugt: Von KI geschriebene Storys werden in Spielen niemals funktionieren

Geschichten aus KI-Hand? Der Veteran hinter der Story und Welt von Dragon Age glaubt nicht dran.

Die Geschichte und die Welt von Dragon Age entstammen seiner Feder: David Gaider ist ein Veteran der Spieleentwicklung. Allerdings ist er offenbar überhaupt nicht von KI-generierten Storys überzeugt. Gaider reagierte nämlich nun per Tweet auf einen Artikel von Guardian. Der hat die Frage aufgestellt, ob KI superintelligente Videospiel-Charaktere schreiben könnte. Auch BioWare hat sich seinen Aussagen zufolge bereits damit beschäftigt.

Seiner Ansicht nach liegt das Problem im Kern von prozeduralen Inhalten. Es wird etwas erstellt, das nur die Form einer Quest hat. Das Endergebnis ist nicht besser als die typische ›Bringt mir 20 Käferköpfe‹-MMO-Quest.

Mit Text-KIs wie ChatGPT ist die Vorstellung von Computer-generierten Inhalten natürlich noch verlockender geworden, die Technik entwickelt sich stetig weiter. Zu diesem Punkt äußert sich Gaider wie folgt: