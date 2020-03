Eine beliebte Map in Escape from Tarkov wird massiv überarbeitet: Interchange bekommt mit einem anstehenden Update insgesamt fünf Extraction Points - und wird damit nicht mehr nur zwei (beziehungsweise drei) Möglichkeiten zum Verlassen der Karte beinhalten.

Warum wird Interchange überarbeitet?

Die Map Interchange ist bei der Community von Escape from Tarkov extrem beliebt. Allerdings gibt es ein Problem, das bei vielen Spielern bereits seit über einem Jahr auf Kritik stößt: Da es aktuell nur zwei Extraction Points gibt, lauern dort zahlreiche Camper, die nur darauf warten, andere Spieler um ihr Loot zu erleichtern.

Diesen sogenannten »Extraction-Campern« möchte Entwickler Battlestate Games nun Einhalt gebieten: Mit einem kommenden Update soll Interchange um drei neue Ausstiegspunkte erweitert werden, damit es auf der Map insgesamt fünf Extraction Points gibt. Zählt man das kostenpflichtige Exit am Kraftwerk hinzu, sind es dann sogar sechs Exfil-Zonen!

Damit soll es Campern erheblich erschwert werden, Spieler auf dem Weg zur Extraktion aus dem Kampfgebiet abzufangen: Statt sich auf lediglich zwei mögliche Fluchtrouten zu konzentrieren, müssen Camper mit dem nächsten Update insgesamt fünf verschiedenen Extraction Points im Blick behalten - was ihnen das Extraction-Camping erschwert und die Flucht für andere Spieler erleichtert.

Wo sich die neuen Extraction Points befinden werden, haben die Entwickler noch nicht verraten.

Hier könnt ihr euch übrigens ein etwas älteres Video von Interchange anschauen, das euch einen Eindruck von den Gefechten im Einkaufszentrum verschafft:

Warum sind Extraction Points so wichtig?

Ein Raid ist in Escape from Tarkov nicht automatisch erledigt und erfolgreich abgeschlossen, wenn ihr beispielsweise einen Boss erledigt oder den wertvollsten Loot einsammelt. Stattdessen steht nach jedem Beutezug noch immer die Extraktion aus dem Kampfgebiet an.

Dabei müssen Spieler einen von mehreren möglichen Ausgängen finden. Die sind allerdings nicht immer geöffnet: Jeder Teilnehmer einer Runde bekommt zufällige Exits zugewiesen. Manchmal wird ein bestimmter Schlüssel benötigt, manchmal bleibt ein Ausgang zufallsbedingt komplett verschlossen.

Die Suche nach dem richtigen Ausgang macht einen der größten Reize von Escape from Tarkov aus. Allerdings vermiesten Extraction-Camper vielen Spielern des Survival-Shooters die Spielerfahrung, weswegen Entwickler Battlestate Games nun auf das Feedback der Fans reagiert.

Beleuchtung und Schatten werden auf Interchange ebenfalls überarbeitet

Bei den zusätzlichen Exfil-Zonen handelt es sich übrigens nicht um die einzige Änderung für Interchange, die Battlestate plant: Die Beleuchtung auf der Map soll ebenfalls angepasst werden, damit Spieler im Parkhaus der Karte nicht mehr unfairerweise von anderen Spielern entdeckt werden können, die Escape from Tarkov ohne Schatten beziehungsweise mit einer reduzierten Darstellung von Schatten spielen.

So kritisierten zahlreiche Fans auf Reddit, dass sie von feindlichen Spielern entdeckt werden konnten, obwohl sie eigentlich im Schatten unsichtbar hätten bleiben sollen - was natürlich die Balance von Escape from Tarkov beeinträchtigt.

Zusätzlich wird es eine »interaktive Beleuchtung« auf Interchange geben: Spieler können auf der Map Licht ein- bzw. ausschalten. Die Aktivierung erfolgt über die Power Station der Karte, wodurch jedoch ein Alarm ausgelöst wird - aber auch gleichzeitig einige der neuen Extraction Points geöffnet werden können.

Wann das nächste Interchange-Update für Escape from Tarkov ausgespielt wird, geht aus dem Livestream der Entwickler von Battlestate Games nicht hervor. Über die Pläne und Roadmap 2020 für Escape from Tarkov haben wir bereits berichtet.

Auf Twitch habt ihr die Möglichkeit, den Livestream der Entwickler nochmal anzusehen, wo Battlestate Games über die geplanten Änderungen für Interchange in Escape from Tarkov spricht.