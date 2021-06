ESO Blackwood - Wir betretten die Tore von Oblivion

Seit dem 1. Juni sind die unheiligen Portale aus dem Reich der finsteren Daedra-Fürsten wieder geöffnet. Dank des neuen DLC Blackwood bekommen wir in The Elder Scrolls: Online wieder so richtige Oblivion-Nostalgie, denn wir reisen wieder einmal in die dunkle Höllen-Dimension. Wer sich traut, kann uns dabei begleiten und am Freitag von 18 bis 22 Uhr live im Stream Dämonen umhauen.

Kurz nach Launch des von Blackwood zeigen euch Julius und Kai Schober (Community-Manager bei Bethesda) und Community-Mitglied MiezeMelli die ersten Eindrücke der Story, sowie die der neuen Begleiterquests.

Zuschauen und Gewinnen: Schnappt euch eine Mehrunes Dagon Premium Bundle

Wer auf Twitch dabei ist, kann mit etwas Glück außerdem ein Mehrunes Dagon Premium Bundle gewinnen. Dazu legen wir noch eine The Elder Scrolls Online Version eurer Wahl für PC, PlayStation oder Xbox. Wie das Gewinnspiel genau funktioniert, erfahrt ihm am Freitag im Stream, der Gewinner wird aber auf jeden Fall am Ende des Streams noch live gezogen!

ESO: Blackwood im Livestream

Wann? Freitag, 04. Juni, 18-21 Uhr

Wo? Auf Monsters and Explosions auf Twitch

Wer? Julius, Kai Schober und MiezieMelli