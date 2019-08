E-Sport auf der gamescom 2019: Termine & Spiele, die gezockt werden

Ihr kommt auf die gamescom 2019 und wollt euch gepflegte kompetitive Matches live anschauen? Euch wird geholfen, denn Fans von E-Sport kommen auf der Messe nicht zu kurz. Unter anderem finden wichtige Events rund um League of Legends, FIFA 19 und Counter-Strike: Global Offensive statt.

Ausrichter vieler Veranstaltungen ist die Kölner ESL-Dachorganisation Turtle Entertainment. Das Programm wird über die gesamte gamescom 2019 verteilt und findet an zwei Orten auf dem Messegelände statt: Der ESL Arena in Halle 8 und der riesigen neuen gamescom Event Arena in Halle 11.3, bei der die ESL als offizieller E-Sport-Partner im Boot sitzt.

Wer in diesem Jahr nicht auf die gamescom geht, kann die E-Sport-Angebote auf den offiziellen Kanälen auch im Livestream oder im Nachgang als Videos anschauen.

Im Folgenden lest ihr alle bisher bekannten Termine und Daten zu den E-Sport-Events auf der gamescom 2019. Wir werden diese Liste updaten, sobald weitere Termine bekannt werden:

Mittwoch, den 21. August

Asphalt 9 eSports Series

Was? Turnier

Wo? gamescom Event Arena (Halle 11.3)

Wann? Ab 15:00 Uhr (Zutritt ab 6 Jahren)

Link zur Website

Donnerstag, den 22. August

Beat the Legends

Was? Show-Match

Wo? gamescom Event Arena (Halle 11.3)

Wann? Ab 10:00 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren)

Link zur Website

ESL-Meisterschaft Sommersaison (CS:GO und LoL)

Was? Turnier

Wo? gamescom Event Arena (Halle 11.3)

Wann? Ab 12:00 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren)

Link zur Website

ESL-Meisterschaft Sommersaison (CS:GO und LoL)

Was? Turnier

Wo? ESL Arena (Halle 8)

Wann? ab 16:30 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren)

Link zur Website

Super Smash Bros. Ultimate gamescom 2019 Invitational

Was? Turnier

Wo? Am Nintendo-Stand, weitere Infos Folgen

Wann? Noch nicht bekannt

Link zur Website

Freitag, den 23. August

League of Legends Premier Tour

Was? Turnier

Wo? gamescom Event-Arena (Halle 11.3)

Wann? Ab 10:00 Uhr (Zutritt ab 6 Jahren)

Link zur Website

TK University Open (Clash Royale)

Was? Offene Studenten-Meisterschaft

Wo? ESL Arena (Halle 8)

Wann? 15:00 bis 20:00 Uhr

Link zur Website

Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup

Was? Saisonstart der Europameisterschaft

Wo? Nintendo-Stand, weitere Infos folgen

Wann? Noch nicht bekannt

Link zur Website

Splatoon 2 European Championship

Was? Saisonstart der Europameisterschaft

Wo? Nintendo-Stand, weitere Infos folgen

Wann? Noch nicht bekannt

Link zur Website

Samstag, den 24. August

Magenta eTrophy (FIFA 19, Clash Royale, LoL)

Was? Turnier-Finale

Wo? gamescom Event Arena (Halle 11.3)

Wann? Noch nicht bekannt

Link zur Website

Wenn ihr mehr zur größten Computerspielmesse erfahren und keine spannende Ankündigung verpassen wollt, schaut regelmäßig auf unserer großen gamescom-Themenseite vorbei. Dort bündeln wir alles rund um das Event und halten euch immer auf dem neuesten Stand.