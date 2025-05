Das schlechteste Spiel aller Zeiten wurde eigentlich in der Wüste vergraben, doch dafür findet man es noch überraschend oft

Selbst E.T. konnte das nach ihm benannte Videospiel wohl nicht genießen. Bildquelle: Universal Pictures

Was macht ihr, wenn sich ein frisch gekauftes Spiel als unsagbar schlecht entpuppt? Beantragt ihr eine Rückerstattung bei Steam? Deinstalliert ihr es vor euch hin grummelnd? Nehmt ihr die Spielepackung und vergrabt sie in der Wüste vor eurem Haus?

Letzteres Schicksal ereilte einst die Atari-Umsetzung von E.T. - Der Außerirdische. Das Spiel ist legendär schlecht und sogar Atari selbst vergrub einst 792.000 Exemplare einfach irgendwo in der Pampa von New Mexico - ein Akt, der als Atari Video Game Burial in die Geschichtsbücher einging.

Nun könnte man meinen, dass das im Sand verbuddelte Spiel in der heutigen Zeit seltener anzutreffen ist als E.T. selbst. Aber weit gefehlt! Vor Kurzem ist auf Reddit ein neuer Beleg dafür aufgetaucht, dass der Außerirdische putzmunter ist!

Meine Oma hat das Spiel daheim

Der Reddit-User Animusical postet einen Screenshot auf Reddit und schreibt: Ich hätte nie gedacht, mal eines davon in freier Wildbahn zu sehen.

Darunter ist ein Bild zu sehen, das einen Pappkarton mit einigen uralten Atari-Spielen zeigt. Eines davon: E.T. - Der Außerirdische.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Statt nun aber in den Kommentaren viele ebenfalls überraschte Boah! 's und Hui! 's zu ernten, stellt sich heraus: So selten soll das Spiel gar nicht sein.

Allein im obigen Reddit-Thread tummeln sich zahlreiche Antworten wie diese hier:

Es ist ein sehr verbreitetes und unbeliebtes Spiel, trotz der Wüsten-Story. - Quelle

- Quelle Meine Oma hat eine Kopie daheim. Es war der Atari meiner Tante. Ich habe das Spiel nie verstanden. - Quelle

- Quelle ET war eines der meistverkauften Atari-2600-Spiele. Es sollte auf keinen Fall zehn Dollar kosten. Tatsächlich sollte keines dieser Spiele auf dem Foto mehr als einen Dollar wert sein. - Quelle

- Quelle Du kannst das Spiel auf eBay für etwa 10 Dollar bekommen. - Quelle

Stimmt das wirklich? Wir haben mal recherchiert.

Teuer? Selten? Das haben wir herausgefunden

Die Antwort ist wie so oft eine Scheibe Toast, die nur auf einer Seite mit Butter bestrichen ist. Äh, halt. Eine Medaille, die zweischneidig … ein Schwert mit zwei Gesichtern … ach, ihr wisst, was wir meinen!

Wollt ihr E.T. - Der Außerirdische originalverpackt, am liebsten noch mit Sandkörnern obendrauf? Dann müsst ihr in der Tat tief in die Tasche greifen, denn diese gut erhaltenen Ausgaben sind wirklich selten und kosten euch gut und gerne 229 Euro. Selbst dann müsst ihr Gebrauchsspuren an der Verpackung in Kauf nehmen, was für Sammler meist ein No-Go ist.

Dann müsst ihr in der Tat tief in die Tasche greifen, denn diese gut erhaltenen Ausgaben sind wirklich selten und kosten euch gut und gerne 229 Euro. Selbst dann müsst ihr Gebrauchsspuren an der Verpackung in Kauf nehmen, was für Sammler meist ein No-Go ist. Wollt ihr E.T. - Der Außerirdische originalverpackt und auch noch in bestem Zustand? Dann kratzt euer Erspartes zusammen (die Sofaritzen nicht vergessen!), denn hier geht es oft bis in den Bereich um die 500 Dollar hinauf.

Dann kratzt euer Erspartes zusammen (die Sofaritzen nicht vergessen!), denn hier geht es oft bis in den Bereich um die 500 Dollar hinauf. Wollt ihr E.T. - Der Außerirdische einfach nur als Spiel besitzen? Ja, dann haben die Reddit-User recht. Der Titel an und für sich ist weder selten noch teuer. Auf eBay geht's hier bereits bei unter zwanzig Euro los. Wer dieses zweifelhafte Juwel der Videospiel-Historie also nachholen möchte, muss nicht tief in die Taschen greifen.

Bis heute gilt E.T. - Der Außerirdische als einer der ersten großen Videospiel-Flops. Laut dem damaligen Atari-CEO Ray Kazar wurden vier Millionen Exemplare ausgeliefert, von denen 3,5 Millionen Exemplare wieder zurückgegeben wurden - Autsch!

Angesichts der Entwicklungszeit war das Debakel aber vorherzusehen. Während andere Atari-Spiele damals für gewöhnlich rund drei bis vier Monate im Ofen gelassen wurden, sollte E.T. in gerade einmal 38 Tagen fertig entwickelt sein.