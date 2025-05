Neues düsteres Rollenspiel explodiert auf Steam: »Skyrim, aber in der Welt von Elden Ring«

Tainted Grail erinnert teilweise frappierend an Elden Ring.

Wer einen Screenshot von Tainted Grail: The Fall of Avalon sieht, denkt sich entweder Cool, Elden Ring! oder Cool, Skyrim!

Was im ersten Moment nach einer unvorteilhaften Identitätskrise klingt, entpuppt sich für das am 23. Mai 2025 erschienene Rollenspiel als Schlüssel zum Erfolg. Denn die optische Ähnlichkeit mit den beiden genannten Größen des Genres führt dazu, dass zigtausende Steam-Spieler in den Titel reinspielen.

Die gute Nachricht: Tainted Grail macht offenbar auch jede Menge Spaß!

Ein Fantasy-Spiel nach Kochrezept

Für die Zubereitung von Tainted Grail: The Fall of Avalon nimmt man:

eine düstere Fantasy-Open World mit grau-gelber Farbpalette

viele gruselige Monster

knackige Bosskämpfe

ein Held, der die Welt vor irgendwas unsagbar Bösem retten muss

Skills, Ausrüstung und Zaubersprüche

Ego-Perspektive

Alles bei 200 Grad GPU-Temperatur in den Entwicklungsofen, ab und zu den Early Access umrühren und am Ende kräftig pusten.

Klingt auf dem Papier irgendwie nach einem 08/15-Titel, nicht wahr? Zugegeben: Tainted Grail gewinnt mit Sicherheit keinen Innovationspreis, möchte das aber wohl auch gar nicht. Stattdessen soll das Rollenspiel größtmöglichen Spaß machen und genau das gelingt ihm.

2:13 Tainted Grail: The Fall of Avalon - Das Rollenspiel könnte eine der großen Überraschungen 2025 sein

Ein echter Publikums-Liebling

Bei Steam sind bereits über 6.000 User-Rezensionen eingetrudelt, 87 Prozent davon fallen positiv aus. Ein Blick auf SteamDB dürfte das Entwicklerteam Questline noch glücklicher machen: Knapp 25.000 Spieler haben in der Spitze gleichzeitig die Open World erkundet.

Was wird gelobt? Hier mal ein paar positive Kritiken, die euch einen Eindruck vermitteln, mit welchen Stärken Tainted Grail: Fall of Avalon punkten kann:

Dieses Spiel gibt mir den alten Elder-Scrolls-Vibe von Hey was ist da drüben? ... 7 Stunden später: Hey, was ist da drüben? ..Und jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, frage ich mich, ob etwas da drüben, da unten, da drin, da oben ist.... die Antwort ist immer JA und das ist cool. - Sergeo Es ist Skyrim in einer Welt, die aussieht wie Elden Ring, ohne den Souls-Schwierigkeitsgrad. Das ist wirklich alles, was gesagt werden muss. - Gemini Holo Ich bin erst seit etwa 15 Minuten im Spiel und es hat mein Herz schon erobert und ich habe ein Lächeln im Gesicht. Wie großartig ist dieses Spiel? - SgtFopper

Was wird kritisiert? Wir drehen die Medaille um und schauen, welche Schwächen derzeit noch von den Steam-Usern bemängelt werden:

In den späteren Abschnitten des Spiels gibt es immer noch viel zu viele Bugs. Es braucht definitiv noch ein paar Monate im Ofen. - Lorgor Ich bin sicher, die Erkundung ist eine wahre Freude in dem Spiel, aber das Kämpfen fühlt sich einfach super ungenau und nicht geerdet an. Die KI der Gegner scheint auch ziemlich simpel gestrickt zu sein. Ich würde den Titel nur empfehlen, wenn er preislich niedriger liegt oder im Sale ist. - VisualVibrance Das Spiel sieht aus, als wäre es 2009 herausgekommen, die Kämpfe und Animationen sind total veraltet. Eine KI für den Kampf ist nicht existent, es ist als ob ein Navy Seal gegen Kindergartenkinder kämpft, die nur wissen, wie sie auf einen zu rennen, aber sobald man eine Tür schließt, sind sie aufgeschmissen. - Dan

Kostenlose Demo auf Steam

Ihr merkt schon: Im Fall von Tainted Grail ist es wohl das Beste, wenn ihr euch eine eigene Meinung bildet. Das kostet euch nicht mal was, denn das Spiel bietet eine kostenlose Demo, dank der ihr ohne Risiko reinschnuppern könnt.

Die volle Version soll euch dann etwa 50 bis 70 Stunden beschäftigen, je nach Spielstil. Zumindest in dieser Hinsicht ist das Spiel also deutlich kleiner geraten als Skyrim und Elden Ring.