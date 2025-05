Neu bei Steam: Das nächste Kapitel eines Rollenspiel-Meisterwerks beginnt diese Woche

Ob Elden Ring im Koop wohl genauso zündet wie solo? Wir werden es diese Woche erfahren!

Diese Woche geht es auf Steam hoch her: FromSoftware schickt euch erstmals gemeinsam mit Freunden in seine düstere Fantasy-Welten, während anderswo ein ganz gewöhnlicher Angler zum unwahrscheinlichen Helden aufsteigt.

Doch auch Rennspielfans, Aufbauspieler und Horror-Liebhaber dürfen sich freuen. Wie immer präsentieren wir euch die spannendsten Steam-Neuheiten der Woche im Überblick.

Highlight der Woche: Elden Ring: Nightreign

Genre: Rollenspiel / Soulslike | Entwickler: FromSoftware | Release: 30. Mai 2025 (Steam)

Mit Elden Ring: Nightreign erwartet euch ein komplett eigenständiges Koop-Abenteuer im Elden-Ring-Universum. In einer Parallelwelt kehrt ihr zurück zur Tafelrundfeste und müsst allein oder zu dritt im Koop drei Tage und Nächte in der Finsternis überleben, bevor ihr euch einem besonders mächtigen Endboss stellt.

Jede Nacht verändert sich die Spielwelt und wird immer kleiner, ihr könnt euch also auf einen gnadenlosen Überlebenskampf mit Roguelike-Elementen gefasst machen. Natürlich kommen auch Lore-Fans nicht zu kurz, denn das Spin-off erweitert die Welt von Elden Ring um neue Schauplätze, Bosse und Geheimnisse.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Dienstag, 27. Mai

CraftCraft: Fantasy Merchant Simulator: In einem kleinen Hafenstädtchen übernehmt ihr einen Laden als Schmied oder Juwelier und fertigt Ausrüstung für Abenteurer an.

Near-Mage: Als Austauschschülerin an einer Magier-Schule in Transsilvanien erlebt ihr in diesem handgezeichneten Point&Click-Adventure skurrile Abenteuer voller Hexerei, sprechender Katzen und Vampir-Omas.

Small Spaces (Early Access): Habt ihr ein Händchen für Inneneinrichtung? In dieser gemütlichen Wohnungsbau-Sandbox richtet ihr winzige Apartments ein und verwandelt kleinste Räume in stylishe Designer-Träume.

Mittwoch, 28. Mai

As We Descend (Early Access): In diesem Roguelike-Deckbuilder steigt ihr in die Tiefen einer zerfallenden Welt hinab und stellt euch rundenbasierten Kämpfen mit selbst zusammengestellten Karten-Decks. Jede Expedition bringt dabei neue Karten und Fähigkeiten.

Donnerstag, 29. Mai

Nice Day for Fishing: Ein witziges Rollenspiel, das Angeln, Magie und Dorfaufbau zu einem charmanten Pixel-Abenteuer verbinden will. Das Ganze basiert auf der YouTube-Serie Epic NPC Man von Viva la Dirt League.

Islands & Trains: Ein cozy Sandbox-Spiel ganz ohne Stress. Auf idyllischen Inseln baut ihr Schritt für Schritt euer eigenes Mini-Eisenbahn-Paradies auf. Schienen verlegen, Landschaften gestalten, Züge fahren lassen – es gibt keine Ziele außer der Freude am gemütlichen Bauen.

Car Dealer Simulator: In dieser Simulation startet ihr als kleiner Autohändler und arbeitet euch bis zum eigenen Autohaus-Imperium hoch. Die Devise lautet: Fahrzeuge günstig ankaufen, in der Werkstatt aufmöbeln und mit Gewinn verkaufen.

Freitag, 30. Mai

Void War (Early Access): Düsteres Roguelike-Weltraum-Strategiespiel im Stil von FTL Ihr kommandiert eure Raumschiffe in prozedural generierten Sektoren und versucht, eine feindliche Übermacht auszuschalten

Deadly Quiet: Nix für schwache Nerven! In diesem 4-Spieler-Koop-Horror verschlägt es euch in den berüchtigten Hoia-Baciu-Wald in Rumänien, in dem ihr einen übernatürlichen Spuk untersucht. Das Besondere ist die Bodycam-Perspektive – ähnlich wie im viralen Hit Unrecord – die für extra Gänsehaut sorgen soll.

F1 25: Startet eure Motoren für die Formel-1-Saison 2025! Das offizielle Rennspiel von Codemasters und EA liefert alle aktuellen Teams, Fahrer und Strecken – inklusive Las Vegas und Katar, die neu im Rennkalender sind. Im Story-Modus Braking Point 3 schreibt ihr ein weiteres Kapitel der Rennfahrer-Soap, während euch der überarbeitete Karrieremodus tiefer ins Teammanagement eintauchen lässt.

