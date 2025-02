»Ihr überschreitet eine Grenze« - Ex-Bioware-Entwickler findet klare Worte gegen gehässige Fans

Auf Mass Effect 5 lastet nach dem kommerziellen Misserfolg von Dragon Age: The Veilguard extremer Druck.

Inquisition, Veilguard - egal, Hauptsache Mass Effect! Wir haben im Text ursprünglich Dragon Age: Inquisition mit The Veilguard verwechselt und unser Hirn hat uns nicht auf diesen Irrtum hingewiesen. Wir haben den Fehler nun überall korrigiert, danke für eure Hinweise!

Mark Darrah ist ein Entwickler-Veteran. Der Herr hat 24 Jahre lang bei Bioware gearbeitet und an all den großen Erfolgen des Studios mitgewirkt, von Baldur's Gate und Knights of the Old Republic bis hin zu Mass Effect und Dragon Age.

Entsprechend emotional wird er, wenn es um die jüngst bekanntgegebenen Entlassungen bei Bioware geht. Vor allem die Reaktionen vieler sogenannter Fans gehen ihm gewaltig gegen den Strich.

Bioware spürt die Konsequenzen von Dragon Age: The Veilguard

Um euch alle kurz auf den aktuellen Stand zu holen: Mark Darrah fungierte zuletzt als externer Berater bei der Entwicklung von Dragon Age: The Veilguard. Das Rollenspiel wurde bereits vor dem Release im Internet das Ziel toxischer Kommentare wegen der üblichen zeitgenössischen Themen, sei es die Darstellung von starken, selbstbewussten Frauen, People of Color oder Wokeness .