Explosive Kettenreaktion in Baldur's Gate 3: So viel »Boom« sprengt die Performance gleich mit

Manche Halblinge wollen die Welt von Baldur's Gate 3 einfach brennen sehen.

Ein Meer aus Feuer, Asche und Glut. Wo einst das Goblin Camp stand, ist nach dem Unterfangen vierer Spieler nicht mehr viel übrig - nicht einmal eine konstante Framerate überlebt die Flammen.

Die vier Content Creator des YouTube-Kanals Okoii haben offensichtlich viel Spaß mit Baldur’s Gate 3 und teilen das im amüsanten Video 4 Halfling Barbarians , das ihr euch gleich hier anschauen könnt. Bevor sie aber zum Brandstifter werden, treiben sie noch allerlei anderen Schabernack in der Welt von Dungeons & Dragons. Ab Minute 5:33 wird’s … brandgefährlich.

Weniger als zwei Minuten dauerte der explosive Part im Video, den Machern mit den passenden Namen Angry, Grumpy, Furious und Peeved kostete es aber laut eigenen Aussagen acht Stunden, inklusive schneiden. Je nachdem, wie ihr vorgeht, kann euch das Goblin Camp aber auch auf normalem Wege ein paar Stunden kosten.

Die vier barbarischen Halblinge haben nämlich keine Mods benutzt, um an all die Fässer zu kommen. Das verraten die Pyromantiker auf der ehemals Twitter genannten Plattform X. Über 80 Explosivfässer waren vonnöten, Außen- und Innenbereich des Camps wurden separat in die Luft gesprengt.

Endlich jemand, der das Spiel auf die Weise spielt, wie die Entwickler es vorgesehen haben , scherzt @scpWyatt in den Youtube-Kommentaren.

Der User @borakthrash spricht dagegen von einem Weihnachtswunder, dass vier Spieler lange genug die Disziplin hatten, die Fässer aufzustellen, ohne sie frühzeitig in die Luft zu sprengen.

Die vier Halblinge sind aber nicht die ersten, die in Baldur's Gate 3 Massenmord begehen - ein Spieler hat sogar jeden NPC aus dem ersten Akt über den Jordan geschickt.

Was war euer bisher größtes Unterfangen in Baldur's Gate 3? Hättet ihr für so eine Aufgabe genug Geduld oder würdet ihr doch vorzeitig die Fässer in Brand stecken? Und spielt ihr im Rollenspiel eher den ehrenwerten Paladin oder lasst ihr eure dunkelste Seite freien Lauf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!