Als Serienmörder in Baldur's Gate 3 hat dieser Spieler Akt 1 auf radikale Weise »erledigt«

Das Aussehen ist wandelbar, aber eins ist der Dark Urge immer: belastet mit einer düsteren Vorgeschichte, die ihn zu Bösen antreibt.

Wer in Baldur's Gate 3 den Dark Urge als Charakter für seine Reise auswählt, weiß, worauf er oder sie sich einlässt. Der Drachenblütige oder sein weiblicher Pendant hat bereits einiges erlebt, was ihn ge- und sein Schicksal vorgezeichnet hat: Düsternis, Mord, Blut, Tod, Gewalt. All das und viel mehr Bösartiges liegt in seiner Zukunft und wird den Spieler sowie die Party im Spiel begleiten.

Doch was ein Reddit-Nutzer derweil seit Anbruch seiner Reise an der Küste so getrieben hat, dürfte einzigartig sein - selbst bei Millionen von Spielern.

Auf die Spitze getrieben

Caufencamp hat zur Lösung der Aufgaben des ersten Aktes nämlich zu einer radikalen Maßnahme gegriffen. Er hat alle NPCs ermordet, ließ es jedoch sogar dabei nicht bewenden, sondern ging einen mahnischen Schritt weiter: Im Anschluss daran sammelte er nämlich die Leichen ein und trug sie in ein Lagerhaus, um sie dort geordnet abzulegen - sortiert nach Volk.

Um diese selbst auferlegte Berufung der besonderen Art etwas angenehmer zu gestalten, nutzte er eine Mod, um das Gewichtslimit beim Tragen zu umgehen.

Reaktion der Community

Auf Reddit finden sich zahlreiche Kommentare, die seiner Hingabe Respekt zollen. Vor allem stechen für mehrere die teils enormen Entfernungen zwischen der gewählten Ablagestätte und den urtümlichen Standorten der NPCs hervor.

An einem Versuch seine Taten prägnant zusammenzufassen und sie in ihrer Gesamtheit zu würdigen , versucht sich MisterOphiuchus: Manche spielen den Dark Urge, er IST der Dark Urge.

Und Financial_Nebula zieht sogleich einen der wahren Schrecken der klassischen D&D-Welt heran: Bhaal wäre stolz.

Nach unzähligen Stunden ist es so weit: Nicht nur ist unser finaler Test fertig, sondern inzwischen hat auch das Video mit Gameplay und ausführlichem Kommentar das Studio verlassen. Wenig überraschend preisen beide auf ihre jeweilige Weise die bombastische Qualität, die hinten raus nur noch von einigen Bugs geschmälert wird.

Was meint ihr? Ist das eine kreative Spielweise, oder schlicht regelrecht wahnsinnig und ein wenig besorgniserregend? Habt ihr selbst in Baldur's Gate 3 bereits Morde begangen? Oder vertretet ihr bei eurer Reise eine gütigen, moralisch helle Vorgehensweise? Schreibt uns eure Gedanken zu dieser extremen Interpretation dieses düsteren Startcharakters sowie eure eigenen Geschichten vom Ringen von Gut und Böse gerne in die Kommentare!