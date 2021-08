Wer beim Titel Faith of Danschant zunächst verwirrt mit den Schultern zuckt, wird in guter Gesellschaft sein. Denn das bereits 2017 erschienene Rollenspiel aus China konnte im Westen keine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch wenn es nach wie vor auf Steam erhältlich ist. Dennoch scheint das Spiel erfolgreich genug gewesen zu sein, damit es einen Nachfolger erhält.

Mit Faith of Danschant: Hereafter wird der nächste Teil der Serie auch bei uns erscheinen. Derzeit bestätigt sind Umsetzungen für den PC und Konsolen - ob neben PlayStation 5 und Xbox Series X/S auch die alte Konsolengeneration bedient wird, wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. Ein 12-minütiger Gameplay-Trailer stimmt schon mal auf Story, Kämpfe und die hübsche Spielwelt ein, doch seht selbst:

Martial Arts-Kämpfe in der chinesischen Mythologie

Worum geht es? Worum sich die Handlung in dem Rollenspiel drehen wird, ist noch nicht bekannt. Der Vorgänger schickte euch in die fiktive Welt Nine. Die wurde von einer Tragödie heimgesucht, Götter wurden angefleht, doch dann verschwanden Sterne am Himmel, das Band des Schicksals wurde durchtrennt - ach, ihr merkt schon: Es wird seine Gründe haben, weshalb der Vorgänger es gar nicht erst auf dem westlichen Markt versucht hat.

Eines macht uns der Trailer aber schon mal klar: Neben dem Protagonisten scheint auch dessen Tocher eine wichtige Rolle zu spielen. Immerhin kann die Kleine auch ordentlich mit einer Art Energiestoß austeilen und sich Feinde vom Leib halten. Letzten Endes wird es in irgendeiner Form auf die Rettung der Fantasiewelt hinauslaufen, das lässt der Trailer bereits erahnen.

Rasante Kämpfe und Boss-Fights: Auch euer Charakter wird alles andere als wehrlos sein. Wer angesichts des Szenarios auf actionreiche Martial Arts-Kämpfe hofft, kann jubeln. Tatsächlich bietet der erste Gameplay-Trailer einen guten Vorgeschmack auf das todbringende Bewegungsrepertoire eurer Figur. Wird es dennoch mal zu brenzlig für den engen Körperkontakt, könnt ihr aber auch zum Schwert greifen.

Die Kämpfe spielen sich rasant und erinnern an gängige Action-RPGs. Am Ende des Trailers sehen wir zudem einen stimmig inszenierten Bosskampf gegen eine sehr wehrhafte Baum-Lady. Nichts davon ist bahnbrechend neu, aber auch gewohnte Kost kann ja durchaus schmecken, wenn der Koch sein Handwerk beherrscht.

Faith of Danschant: Hereafter - Impressionen aus dem Gameplay-Trailer ansehen

Hübsche Optik inklusive Raytracing

Wie ihr anhand der obigen Bildergalerie erkennen könnt: Die Spielwelt wirkt auf den ersten Blick sehr schön gestaltet. Es gilt, Kletterpassagen zu meistern und weite Abgründe zu überwinden. Wie es sich für einen fernöstlichen, schwertschwingenden Martial-Arts-Alleskönner gehört, ist euer Charakter auch mit allerlei Parkour-Moves vertraut und kann so etwa an Wänden entlangrennen.

Die Spielwelt weiß zu gefallen: Manche Szenerien machen optisch durchaus was her und erinnern mit ihrer weit vorausblickenden Kameraeinstellung auf riesige Bäume oder von Wolken umgebene Berge durchaus an eine asiatische Variante von God of War oder Jedi: Fallen Order, die solche Ausblicke ebenfalls gerne einsetzen, um Stimmung zu erzeugen.

Die Farbpalette ist kräftig und betont dadurch bestimmte Elemente in der Spielwelt. Für die Optik verantwortlich zeichnet übrigens die Unreal Engine, vermutlich aber noch die vierte Version. Und Technik-Fans aufgepasst: Sogar Raytracing ist mit an Bord, weshalb das Spiel auch von Nvidia als neuer RTX-Titel mitbeworben wird.

Was haltet ihr von Faith of Danschant: Hereafter? Seht ihr in dem fernöstlichen Action-RPG Potential oder lässt euch das bisher Gesehene kalt? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!