Fall Guys gehört momentan zu den beliebtesten Spielen auf Steam. Seit Wochen hält sich das etwas andere Battle-Royale-Spiel an der Spitze der meistgespielten Titel. Der Erfolg von Fall Guys lässt viele Spieler darauf hoffen, sich bald auch unterwegs mit dem Smartphone durch die Hindernis-Parcours zu schlängeln.

Überraschenderweise sei das sogar möglich! Das behaupten zumindest einige Personen im Internet. Dem solltet ihr aber keinen Glauben schenken, wie die Entwickler erklären.

Was ist passiert?

Auf Youtube gibt es Videos, welche die Leute beim Spielen von Fall Guys auf dem Smartphone zeigen sollen. Die Macher der Videos erklären, wie man durch dubiose Handy-Apps und andere Drittanbieter an eine mobile Version von Fall Guys gelangt.

Jetzt haben sich die Entwickler von Fall Guys eingeschaltet und beziehen auf ihrem offiziellen Twitch-Kanal Stellung:

Die Entwickler betonen hier sehr deutlich, dass Fall Guys nur auf dem PC und der Playstation 4 erhältlich ist. Werbungen einer mobilen Version seien schlichtweg Fälschungen. Der Twitter-Post bezieht sich auf ein Youtube-Video, in der eine Person zu sehen ist, die Fall Guys augenscheinlich auf dem Smartphone spielt.

Die Entwickler kommentieren:

"1. Sie lassen ein Video laufen und tun so, als ob sie spielen.

2. Man kann einen Maus-Cursor auf dem Bildschirm erkennen.

3. Ich möchte nicht mehr auf diesem Planeten leben

4. Schießt mich in die Sonne"

Dass die Entwickler von Fall Guys einen ausgeprägten Sinn für Humor besitzen, haben sie schon in der Vergangenheit bewiesen. Wie sie die angespannte Situation zum Release ein wenig auflockerten, erfahrt ihr hier:

Ist eine mobile Version geplant?

Bislang gibt es noch keine offiziellen Angaben, ob und wann eine Version für iOS und Android erscheint. Fans der Reihe können aber sicher sein, dass es im Fall des Falles eine offizielle Ankündigung seitens Publisher Devolver Digital gibt.

Jedenfalls soll es bald Crossplay geben! So heißt es in einem Interview mit Joe Walsh, Senior Designer von Fall Guys. PC- und Playstation-Spieler bekommen in Zukunft die Möglichkeit, Plattform-übergreifend miteinander zu spielen. Wann genau aber Crossplay ins Spiel kommt, ist noch nicht bekannt.