Fallout 4: Die wohl nervigste Mission frustriert Spieler seit Jahren, dabei gibt es einen nützlichen Trick oder sogar Hilfe per Mod

Eine Quest in Far Harbor hat manche Fallout-Fans um Jahre altern lassen.

Der Baumodus gehört nicht unbedingt zu den beliebtesten Features von Fallout 4. Vor allem die haklige Steuerung sorgte hier bei vielen Spielerinnen und Spielern für Frust.

Ausgerechnet aus diesem Modus bastelten die Entwickler allerdings eine eigene Quest für die Erweiterung Far Harbor. DiMAs Erinnerungen gilt bei vielen Fans und auch unserem Redakteur Peter seither als einige der nervigsten und unbeliebtesten Quests.

Allerdings könnt ihr euch die Aufgabe auch weniger beschwerlich machen, oder sie sogar vollständig überspringen.

Um was geht es?

Im Verlauf der Hauptquest von Far Harbor wird euch der Synth DiMA darum bitten, seine verlorenen Erinnerungen wiederzubeschaffen. Dafür begebt ihr euch schließlich in eine virtuelle Welt, in der ihr mehrere Rätsel lösen müsst:

Als Grundlage dafür dient der Baumodus von Fallout 4. Ihr platziert und entfernt Blöcke, um einem Lichtstrahl den Weg zu bahnen. Hilfreiche kleine Käfer extrahieren für euch die Daten, während ihr sie durch die Platzierung von Geschütztürmen vor Wachbots beschützt.

Auf Reddit machen regelmäßig Fans ihrem Ärger über die Rätsel Luft und bekommen dafür meist viel Zuspruch. Nicht nur sei die Sequenz äußerst mühsam und nervig, sie passe auch nicht zum sonst so düsteren Ton von Far Harbor, der uns schon bei der Ankunft entgegenschlägt:

3:10 Fallout 4: Wir kommen im düsteren Far Harbor an und werden schon erwartet

Ein einfacher Trick

Nicht alle Spielerinnen und Spieler sind sich aber eines einfachen Tricks bewusst, der die Aufgabe weniger beschwerlich macht. Denn wie im Baumodus könnt ihr auch während der Quest gefundene Blöcke einfach einlagern, anstatt sie einzeln hin und herzuschleppen.

Visiert dazu einfach einen Block an, und drückt Tab auf der Tastatur oder B auf dem Controller. Am besten lagert ihr stets alle Blöcke ein, die ihr findet, so habt ihr immer genug auf Lager und erspart euch jede Menge Laufarbeit.

Quest überspringen?

Solltet ihr die Quest in einem neuen Durchgang erst gar nicht anfangen wollen, müsst ihr euch nicht mit der Konsole herumschlagen. Denn es gibt gleich zwei kleine Mods, die euch das Rätsel überspringen lassen:

Mit Skip DiMA Memories wird das komplette Rätsel automatisch übersprungen und die Quest geht normal weiter.

wird das komplette Rätsel automatisch übersprungen und die Quest geht normal weiter. Skip DiMA's Memory Games lässt euch dagegen per Knopfdruck eines oder mehrere der fünf Rätsel überspringen.

Wie erging es euch mit den Rätseln? Haben sie euch auch den letzten Nerv gekostet, oder versteht ihr die große Aufregung um die Quest so gar nicht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren.

Für Fallout-Fans haben wir natürlich noch mehr spannende Nachrichten auf Lager: Zur zweiten Staffel der Serie gibt es jetzt etwa ein Update. Und ein Fan-Remake von Fallout 2 macht das Rollenspiel zu einer riesigen Open World.