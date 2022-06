Fallout 5 in der Unreal Engine 5: Trailer zeigt, wie gut das aussehen könnte

Seit 1997 begeistert die Fallout-Reihe Fans postapokalyptischer Rollenspiele. Abgesehen von der Online-RPG-Auskopplung Fallout 76 vielleicht, das seit seinem Release Ende 2018 mit teils gravierenden Problemen zu kämpfen hatte und daher auf viel Kritik gestoßen ist.

Die letzte Singleplayer-Kampagne erschien vor bald sieben Jahren, im November 2015, in Form von Fallout 4, das im GameStar-Test stolze 88 Punkte (abzüglich eines Punkts für diverse Glitches) und damit einen Gold-Award abräumte. Seitdem ist einiges in der Industrie passiert, unter anderem ist die Unreal Engine 5 erschienen, um Spielegrafik auf ein neues Niveau zu heben:

Fans der Rollenspiel-Reihe warten sehnlichst auf eine Fortsetzung für Einzelspieler. Wie ein mögliches Fallout 5 im brandaktuellen Spielemotor Unreal Engine 5 aussehen könnte, zeigt uns nun der YouTuber Enfant Terrible in einem schicken Trailer:

Fanprojekt ist keine spielbare Demo

Das knapp drei Minuten lange Video wurde dabei allerdings nicht explizit als Fanprojekt mit Blick auf Fallout 5 erstellt. Laut den Angaben von YouTuber Enfant Terrible handelt es sich um eine Zusammenstellung – eine Collage, wenn man so will - mehrere Projekte verschiedener Künstler. Das in der Unreal Engine 5 erstellte Videomaterial wurde demzufolge so ausgewählt, dass es an ein Szenario erinnert, das aus einem möglichen Fallout 5 stammen könnte.

Neben den neuen Techniken der Unreal Engine 5, Nanite und Lumen, kamen noch die umfangreiche Asset-Bibliothek Quixel Megascans, die 3D-Programme Maya, Blender, Cinema 4D, das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop und etliche weitere Tools zum Einsatz.

Ob oder in welchem Umfang YouTuber Enfant Terrible selbst auf die Unreal Engine 5 zurückgegriffen hat, um die Videoprojekte zusammenzuschneiden, geht aus der Beschreibung allerdings nicht hervor. Echte spielbare Demos in der UE5 könnt ihr euch hier ansehen:

Nichtsdestotrotz vermittelt der Trailer einen sehr guten Eindruck davon, wie ein tatsächlich spielbares Fallout 5 einmal aussehen könnte. Die Grafik entspricht zudem durchweg dem, was mit aktueller Hardware und neuesten Engines in Echtzeit realisierbar ist.

Wie ist eure Meinung? Gefällt euch der Trailer und könntet ihr euch vorstellen, dass Fallout 5 einmal so aussieht? Oder seid ihr eher enttäuscht und hofft, dass da noch mehr geht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!