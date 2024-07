Fallout: London - Ihr habt über die Riesen-Mod abgestimmt und das Ergebnis ist ernüchternd

Fallout London stößt bei euch auf Skepsis.

Nach fünf Jahren Entwicklungszeit wurde die Riesen-Mod Fallout: London vor kurzem endlich veröffentlicht. Es ruhten gewaltige Hoffnungen auf dem Projekt und inhaltlich kann FOLON tatsächlich mit kommerziellen Titeln mithalten. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht, wie auch unsere Umfrage zeigt.

Wir wollten von euch wissen, wie euch Fallout: London bisher gefällt und ihr habt deutliche Skepsis gezeigt. Der Release der Mod brachte etliche technische Probleme mit sich. Das notwendige Downgrade des Basisspiels und Abstürze machten es für Spielerinnen und Spieler extrem schwierig, überhaupt erst zu starten. Und das nagt an eurem Vertrauen in die Mod.

Das Umfrage-Ergebnis zeigt, dass eine überwältigende Mehrheit von euch das Spiel aus verschiedenen Gründen noch nicht einmal gespielt hat. 41 Prozent warten noch auf Patches und einen leichteren Dowload-Vorgang, während 38 Prozent von euch gar nicht vorhaben, die Mod auszuprobieren.

Von denen, die FOLON gespielt haben, sind die meisten allerdings positiv gestimmt oder noch nicht ganz sicher. Aber auch hier wird deutlich, dass die technischen Schwierigkeiten einen großen Schatten aufs Spielerlebnis werfen. Hier alle Ergebnisse:

Im GameStar Talk verraten wir euch, was wir selber von Fallout: London halten:

54:36 Fallout London macht, was Bethesda sich nicht traut

In den Kommentaren habt ihr euch zur Umfrage ausgetauscht und euere positiven sowie negativen Erfahrungen mit Fallout: London geschildert. Danke für eure spannenden Diskussionen!

Papierpirat hat einige Kritikpunkte, findet die Mod aber im Großen Ganzen gut:

Also das Spiel is schon mal schwerer als normales Fallout, was mir schon irgendwie gefällt. [...]

Auf der einen Seite sieht das Interior extremst gut aus wie bspw. das Quartier von den Thameshaven Volk. Auf der anderen Seite is mir dabei schon aufgefallen, dass es für Neue Spieler an Polishing für Orientierung fehlt. Ich hab für eine Quest womöglich 30 min. länger gebraucht weil es einfach nicht klar ersichtlich ist wo ich hin musste. [...] Da war einfach einiges nicht innovativ.

[...] Aber ich bin trotzdem Happy mit dem Spiel. Is ja von Privatpersonen gemacht worden, also kann man da schon einige Augen zudrücken.