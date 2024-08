Fallout: London: Erstes Update ist live und behebt zahlreiche Fehler – die gesamten Patch Notes im Überblick

Folon hat das erste von vielen noch kommenden Updates veröffentlicht.

Wie GOG verrät, ist Fallout: London mit über 500.000 Downloads innerhalb der ersten 24 Stunden das am schnellsten heruntergeladene Spiel der gesamten Plattform. Der gigantische Erfolg wird jedoch von zahlreichen Problemen wie Bugs und Abstürzen getrübt.

Dem wurde selbstverständlich direkt nach dem Start entgegengesteuert und wie nun bekanntgegeben wurde, könnt ihr ab sofort die ersten Ergebnisse der Arbeit herunterladen. Denn mit Update 1.01 hat Folon, das Team hinter der Mod, den ersten Hotfix für das ambitionierte Projekt veröffentlicht. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen erwarten euch auch einige Anpassungen.

21:13 Fallout: London - Wir erleben die absurdeste Museumstour aller Zeiten

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Fehlerbehebungen in Quests: Insgesamt wurden Bugs in 27 unterschiedlichen Quests behoben. Darunter schwerwiegende Fehler wie in dem Auftrag Broken Angel , bei dem nach einem bestimmten Ereignis kein normaler Schaden zugefügt wurde, sondern sich stattdessen die maximalen Lebenspunkte des Spielers reduziert haben.

Neue Anpassungen: Weiter gibt es zahlreiche Anpassungen von Items, Gegnern und Spielelementen. Zum Beispiel wurde die Strahlung des Wassers in Thames von 250 auf 167 RAD reduziert. Außerdem wurde der Angriffsschaden von Füchsen sowie die Angriffsfläche und der Schaden von Molotov Cocktails reduziert.

Weitere Fehlerbehebungen: Der Begleiter Churchill verwandelt nicht länger in den Hund Dogmeat, sobald dieser erneut rekrutiert wird. Zusätzlich wurden fehlende Dialoge eingefügt und fehlerhafte Tonspuren repariert.

Neue Inhalte: Ihr könnt euch über zwölf neue Werkstatt-Items freuen.

Abschließend wurde mitgeteilt, dass in einigen Tagen ein weiteres Update folgen soll. Dieses soll sich um die Spielstabilität sowie weitere Fehlerbehebungen kümmern. Eine Übersicht mit den gesamten Patch Notes von Update 1.01 findet ihr auf der nächsten Seite.

Welche weiteren Neuerungen und zusätzlichen Inhalte Fallout: London in Zukunft erhalten soll, erfahrt ihr in der Box oben. Obendrein zeigen wir euch dort, wie ihr Siedlungen freischaltet und richtig benutzt sowie welche Begleiter es gibt und wie ihr sie freischaltet.

Was haltet ihr von Update 1.01? Welche Verbesserungen wünscht ihr euch noch für die Mod? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!