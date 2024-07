In Fallout: London hat es Harry Potter nie bis nach Hogwarts geschafft

Seid ihr bereit für ein Easter Egg zu Harry Potter in Fallout: London? Wir erklären, wo ihr es findet.

In der englischsten Fallout-Mod aller Zeiten darf auf keinen Fall die heilige britische Trinität fehlen: Tee, rote Telefonzellen und Harry Potter. Das wissen selbstverständlich auch die Entwickler von Fallout: London und bauen für uns Potter-Fans ein herrliches Easter Egg am Bahnhof von Kings Cross ein.

Na, kommt euch bekannt vor? Es geht natürlich um Gleis 9 3/4, wo der magische Zug abfährt, der die Schülerinnen und Schüler nach Hogwarts bringt. Wir stellen euch zunächst spoilerfrei vor, wo ihr das Easter Egg selbst finden könnt - und verraten euch weiter unten, was es dort zu entdecken gibt:

Spoilerfrei: Wenn ihr Kings Cross selbst besuchen wollt

Wo wäre ein Harry-Potter-Easter-Egg besser aufgehoben als in Kings Cross, dem berühmten Bahnhof mit dem magischen Gleis 9 3/4? Begebt euch dafür in den Norden der Map. Kings Cross befindet sich in der Nähe des University College London, der St. Pauls Cathedral und der Ruinen der British Library.

Aber Achtung: Das Gebiet ist ziemlich verseucht und bringt euch ohne funktionsfähige Gasmaske innerhalb weniger Sekunden um. Spielt also erstmal die Hauptquest weiter, um eine Gasmaske zu erhalten. Damit könnt ihr dann problemlos im Norden Londons herumspazieren.

Das Easter Egg findet ihr links vom Eingang zum Bahnhof, wir haben es euch auf folgendem Screenshot nochmal genauer markiert:

Spoiler: Harry Potter und das postapokalyptische Desaster

An einer Wand links vom Eingang zum Bahnhof Kings Cross hat ein Spaßvogel 9 2/3 an die Steinwand gesprüht. Der arme Zaubererlehrling Harry Potter hat die Maskerade nicht durchschaut und ist mit voller Wucht mit all seinem Hab und Gut gegen die Wand geklatscht.

Natürlich handelt es sich hier nicht wirklich um Harry Potter, das wäre ja albern! Schließlich fand Harrys erstes Schuljahr in Hogwarts schon im Jahr 1991 statt, Fallout: London spielt aber 2237 (zwischen Fallout 1 und Fallout 2). Trotzdem ist die Vorstellung eines alternativen Endes für eins der populärsten Jugend-Bücher überhaupt ziemlich lustig ... wenn auch ein wenig makaber.

»Du bist kein Zauberer, Harry!«

FOLON ist übrigens nicht das erste Spiel, das diesen Gag bringt. Auch Cyberpunk 2077 hat bereits ein sehr ähnliches Easter Egg eingebaut - das könnt ihr bei unseren Kollegen von der GamePro nachlesen.

Leider wird der Release der Riesen-Mod nach wie vor von technischen Problemen, nervigen Abstürzen und Bugs überschattet. Falls ihr die Performance aber einigermaßen in den Griff bekommen habt und schon fleißig London unsicher macht, dann schreibt uns unbedingt in die Kommentare, welche lustigen Easter Eggs ihr so gefunden habt! Wir haben unter anderem schon Anspielungen auf Doctor Who erspäht!