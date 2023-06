Weil Starfield rauskommt, muss Fallout: London weichen

12:47 Wer braucht da noch Fallout 5? - Vorschau zu Fallout: London

Es gibt wohl kaum eine ambitioniertere und bei Fans populärere Modifikation für Fallout 4 als das sich seit vielen Jahren in der Mache befindliche Fallout: London. Und es hätte so schön werden können: In Kürze hätte die Mod erscheinen sollen und Freunde der nuklearen Postapokalypse könnten endlich wieder strahlen - vor Freude, versteht sich.

Jetzt ist doch wieder Warten angesagt. Denn das Team hinter Fallout: London hat sich dazu entschlossen, den Release noch einmal nach hinten zu schieben. Der Grund: Ausgerechnet das neue Bethesda-Spiel Starfield!

Eine Win-Win-Situation?

Aus dem Grund für die Verschiebung macht Projektleiter Dean Carter auch gar keinen Hehl. Im Rahmen eines neuen Entwicklervideos, das ihr weiter unten findet, verkündet er die erneute Verschiebung und erklärt dazu:

Einen konkreten Termin nennen wir nicht, aber ich kann offen sagen, dass es [der Release] im vierten Quartal des Jahres sein wird. Ihr fragt euch vielleicht: Warum so spät? Nun, zunächst hatten wir gehofft, dass es im dritten Quartal sein würde. Allerdings verzögerte sich ein bestimmtes Weltraumspiel und soll nun etwa zur gleichen Zeit erscheinen, wie wir es geplant hatten. Aus diesem Grund geben wir unsere Veröffentlichung für das letzte Quartal bekannt. Das gibt euch allen nicht nur mehr Zeit, Starfield zu spielen, sondern gibt uns auch mehr Zeit für Spieltests und Fehlerbehebungen, es ist also eine Win-Win-Situation, oder? Wir bedanken uns für eure Geduld.

Das komplette Video rund um den aktuellen Statusfortschritt könnt ihr euch hier anschauen:

Worum geht's in Fallout: London?

Die Mod ist wie bereits erwähnt so riesig, dass wir hier getrost von einem komplett neuen Fallout-Spiel sprechen können. Alle Neuerungen und Inhalte würden den Rahmen dieser News sprengen, aber wozu gibt es GameStar Plus? Dort haben wir nämlich

