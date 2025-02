Fallout: Nuevo Mexico - Entwickler der ambitionierten Mod zieht aus gutem Grund die Reißleine

Das Mod-Projekt Fallout: Nuevo Mexico ist offiziell beendet.

Die Mod für Fallout: New Vegas ist nun endgültig Geschichte. Das Team hinter Fallout: Nuevo Mexico wird die Entwicklung nicht fortsetzen. Die Idee war, die amerikanische Postapokalypse zu verlassen und in Mexico City ein frisches Setting zu finden. Doch daraus wird jedoch nichts mehr.

Adiós, Nuevo Mexico

Auf dem Discord-Server der Mod erklärt der verantwortliche Entwickler Zapshock seine Gründe, warum er, nachdem er »Tausende von Stunden« Arbeit investiert hat, nun doch das Projekt einstellt:

[...] so sehr ich dieses Projekt auch liebe, ich muss meiner geistigen Gesundheit Vorrang einräumen und der Realität ins Auge sehen. Das Team ist klein (weniger als 4 Personen), die Arbeitsbelastung enorm, und die anstehenden Belastungen, sowohl finanziell als auch persönlich, sind zu hoch. Ein Weitermachen ist für mich und alle Beteiligten, einschließlich der Sprecher, einfach nicht tragbar.

Zapshock nennt die Entscheidung »schmerzhaft«, aber »notwendig« und bedankt sich bei allen, die bisher seine Arbeit unterstützt und gewürdigt haben.

Ein absehbares Ende? Schon im vergangenen Jahr sah es kurzzeitig so aus, die Mod würde nicht weiterentwickelt. Auf dem Discord-Kanal herrschte Funkstille, doch dann kehrte Zapshock etwas später mit einem Trailer zurück.

Ein Fallout außerhalb der USA wäre für viele Fans spannend gewesen, vor allem da Bethesda selbst keine Pläne in diese Richtung hat. Zumindest erklärte das Todd Howard letztes Jahr im Interview mit Kinda Funny Games.

»Ein Teil der Fallout-Idee ist die amerikanische Naivität. Für uns ist es im Moment in Ordnung, einige dieser anderen Bereiche anzuerkennen, aber unsere Pläne sind, das Spiel hauptsächlich in den USA zu halten«, erklärte Howard.

Zwar wird es nun keine Mod mit einem Fallout in Mexiko geben, aber Fans haben durchaus die Möglichkeit, die Vereinigten Staaten hinter sich zu lassen. Mit Fallout: London geht es nämlich in die altehrwürdige britische Hauptstadt. Das große Fan-Projekt erschien vor ein paar Monaten und wird seit Release mit Updates stetig verbessert. Mehr dazu erfahrt ihr oben in der Box.