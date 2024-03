»Sie hat zu wenige Punkte in Charisma« - Die erste Szene aus der Fallout-Serie sorgt für Begeisterung

In der gezeigten Szene legt sich Der Ghul mit einem Bruderschaftssoldaten in Powerrüstung an.

In etwa drei Wochen, am 11. April, startet bei Amazon Prime mit Fallout die Serien-Adaption der berühmten Videospielreihe. Nachdem schon zwei Trailer veröffentlicht wurden, bekommen wir jetzt zum ersten Mal eine ganze Szene aus der Serie zu sehen.

Wie auch schon die Trailer kommt das neue Video bei Fans hervorragend an.

Was passiert in der Szene?

In dem etwa zweiminütigen Ausschnitt aus der Serie stellt sich Lucy (Ella Purnell) dem Ghul (Walton Goggins) in den Weg, der es auch den aktuell noch unbekannten Charakter von Michael Emerson abgesehen hat. Allerdings kann sie den abgebrühten Kopfgeldjäger weder mit Worten, noch mit ihrer Waffe beeindrucken:

1:59 Fallout: In der ersten Szene aus der Amazon-Serie trifft die Vaultbewohnerin auf einen Kopfgeldjäger

Zum Schluss hat noch ein Bruderschaftssoldat in Powerrüstung seinen Auftritt. Ob es sich dabei um Lucys Verbündeten Maximus (Aaron Moten) handelt, ist aber unklar.

Viel Lob für Lucy

Vor allem der Auftritt von Vaultbewohnerin Lucy erheitert und begeistert viele Fans. Ihrer Ansprache merkt man klar an, dass sie sich noch nie einem solchen Konflikt stellen musste. Schließlich wuchs sie fernab vom Ödland in einem bis zuletzt friedlichen Bunker auf. Für viele Fans passt ihre Unsicherheit daher perfekt zu ihrer Situation. So schreibt etwa jaketerren2011 auf YouTube:

Mir gefällt es, dass Lucys Dialog so gekünstelt klingt, da sie wahrscheinlich noch nie in einer solchen Situation war, und kaum die Ruhe bewahren kann. Außerdem rezitiert sie sicherlich ein Skript, das Vaultbewohner bekommen haben, um Konflikte dort zu deeskalieren.

Für andere wirkt die Szene wie ein Dialog aus einem der Spiele. Hier können die Werte eurer Figur eure Dialogoptionen beeinflussen:

Lucy hat offensichtlich nie genug SPECIAL-Punkte in Charisma gesteckt. 823Labs [Überzeugungsversuch fehlgeschlagen] GeorgeForge

Neben Lucy wird auch der Ghul-Charakter von Walton Goggins, sowie der Dialog in der Szene gelobt. Kritik äußern manche Fans dagegen am Auftritt des Bruderschaftssoldaten. So schreibt etwa Inkspots:

Ich bin kein Fan davon, dass die Powerrüstung die Stimme des Piloten einfach tiefer macht, anstatt sie so klingen zu lassen, als käme sie aus einem alten Lautsprecher.

Erst kürzlich sprach Regisseur Jonathan Nolan in einem Interview darüber, dass die Fallout-Serie nicht darauf abziele, es allen Fans recht zu machen. Mit dem bisher gezeigten sind aber trotzdem viele Spielerinnen und Spieler zufrieden.

Wie geht es euch? Gefallen euch die Trailer und die neue Szene? Oder seht ihr die Serie noch eher kritisch? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!