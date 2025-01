Die Waldbrände in Hollywood haben auch Konsequenzen für Staffel 2 von Fallout

Die Produktion von Fallout: Staffel 2 musste aufgrund der Waldbrände im kalifornischen Los Angeles unterbrochen werden. Bildquelle: Amazon Studios

In Kalifornien wüten seit dem 8. Januar 2025 heftige Waldbrände, die sich immer weiter ausbreiten. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits fünf Menschen ums Leben gekommen, während die US-Behörden mindestens 100.000 in Los Angeles ansässige Bewohner zur Evakuierung aufforderten und den Notstand ausriefen.

Die katastrophalen Zustände haben natürlich auch Konsequenzen für zahlreiche große Hollywood-Produktionen und -Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden sollten. Variety berichtet unter anderem davon, dass gleich mehrere große Premieren (wie zum Beispiel von Wolf Man oder Better Man) abgesagt wurden.

Ebenso haben sich Film- und TV-Studios dazu entschlossen, die Arbeit an lokalen Produktionen bis auf Weiteres einzustellen. Und davon ist mit Fallout auch eine der größten und wichtigsten TV-Serien im Gaming-Bereich betroffen.

Die Brände in LA betreffen auch Fallout: Staffel 2

Die Dreharbeiten der zweiten Fallout-Staffel begannen bereits Ende 2024, wurden über die Feiertage und den Jahreswechsel allerdings pausiert. Die Produktion der neuen Folgen sollte eigentlich am 8. Januar 2025 wieder aufgenommen werden, doch Amazon hat sich in Anbetracht der aktuellen Umstände dagegen entschieden.

Laut Deadline wird momentan geplant, dass die Dreharbeiten von Fallout: Staffel 2 am 10. Februar 2025 wieder aufgenommen werden. Diesbezüglich ist natürlich nichts in Stein gemeißelt und es bleibt abzuwarten, wie sich die aktuelle Lage in LA weiterentwickelt.

2:48 Fallout - ein Blick hinter die Kulissen der Amazon-Serie

Autoplay

Welche Hollywood-Produktionen sind noch betroffen?

Bis jetzt sind einem Bericht von Tagesschau zufolge bereits 2.000 Hektar Land in Kalifornien verbrannt, während sich das Feuer weiter ausbreitet. Um der Lage Herr zu werden, hat US-Präsident Joe Biden bereits 2.000 Einsatzkräfte der Nationalgarde mobilisiert.

Von den Waldbränden um und in Hollywood sind neben Fallout auch die folgenden Produktionen betroffen, die zum momentanen Zeitpunkt pausiert wurden:

Hacks

Loot

Ted

Suits: LA

Happy’s Place

NCIS

NCIS: Origins

After Midnight

Doctor Odyssey

Grey’s Anatomy

Jimmy Kimmel Live

Abbot Elementary und weitere Produktionen von Warner Bros.

Wann Fallout: Staffel 2 bei Amazon Prime Video anlaufen soll, ist aktuell nicht bekannt. Die aufgeschobene Produktion der neuen Folgen dürfte einen zeitnahen Release aber weiter in die Ferne rücken lassen.

Mehr zu Fallout und was in den vergangenen Monaten über die zweite Season aufgeschlagen ist, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.