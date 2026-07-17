Fallout: Set-Fotos zu Staffel 3 könnten den Auftritt eines Lieblings aus den Spielen vorbereiten, doch Fans sind sich uneinig, ob sie ihn überhaupt sehen wollen

Nur ein Easter Egg oder gar eine versteckte Ankündigung? Bildquelle: Amazon Studios

Staffel 3 von Fallout ist auf dem Weg und dafür sind die Dreharbeiten aktuell in vollem Gange. Dabei dürfen wir uns ein auf ein neues Setting einstellen, denn während Lucy (Ella Purnell) und Maximus (Aaron Moten) in New Vegas zurückbleiben, zieht es den Ghul (Walton Goggins) nach Colorado.

Jetzt hat auf Reddit ein User namens shadofett Fotos vom Set geteilt, die erstmal nichts zu Spektakuläres enthüllen: Darauf sehen wir ein paar Wohnwagen der Mitarbeiter, aber auch alte Züge, die wiederum in der Serie zu sehen sein könnten.

Ein kleines Detail dabei sorgt in der Community für Diskussionen: Ein Graffiti mit dem Schriftzug Joshua Graham Lives , also Joshua Graham lebt . Denn dabei handelt es sich um einen der beliebtesten NPCs aus Fallout: New Vegas, der in dem DLC Honest Hearts eine Schlüsselrolle spielt.

Wer ist Joshua Graham in Fallout: New Vegas?

Graham half Edward Swallow, der sich später auf Caesar taufen sollte, Caesar’s Legion aufzubauen und war innerhalb der Fraktion für seine extreme Brutalität berüchtigt.

Als Caesar’s Legion bei der ersten Schlacht um den Hoover-Staudamm vernichtend geschlagen wurde, übergoss Caesar Joshua mit Pech, zündete ihn an und ließ ihn in den Grand Canyon werfen. Joshua überlebte aber und sollte als der verbrannte Mann als religiöser Mentor für den Stamm der Dead Horses fungieren.

Bei Fans ist Graham vor allem wegen seiner spannenden Vorgeschichte, seines ikonischen Designs und seines komplexen Charakters beliebt: Joshua Graham ist kein Held und trägt immense Schuld mit sich. Seine komplexen Moralvorstellungen bezüglich Religion und Gerechtigkeit faszinieren selbst Spieler, die sich damit nicht identifizieren können.

Joshua Graham hat übrigens eine eigene Karte in Magic: The Gathering, deren Design der Künstler Borja Pindado entworfen hat.

Fans sind sich uneins, ob sie Joshua Graham in der Serie sehen wollen

Zurück zur Serie: Bedeutet das denn, dass wir Joshua Graham in Staffel 3 von New Vegas zu sehen bekommen? Nicht unbedingt. Hier dürfte es sich wahrscheinlich einfach nur um ein Easter Egg handeln, das zum Worldbuilding und als Verknüpfung mit den Rollenspielen dient. Immerhin wollen und dürfen sich die Serien-Macher ja auch gar nicht auf ein Kanon-Ende der Spiele festlegen, wozu wahrscheinlich auch die DLCs zählen.

Tatsächlich sind sich die Fans in dem entsprechenden Reddit-Thread auch alles andere als einig, ob sie Joshua Graham überhaupt in der Fallout-Serie sehen wollen würden. Denn ja, es handelt sich bei ihm zwar um einen Liebling der Community, aber es ist fraglich, ob den die Verfilmung überhaupt braucht, wenn es etwa nur bei einer kleineren Rolle bleibt.

Hier ein paar stellvertretende Stimmen:

Ihr müsst endlich aufhören, euch zu wünschen, dass Figuren aus den Spielen auftauchen, es sei denn, sie sind eine RIESEN-Sache. Es würde keinen Sinn ergeben, wenn Joshua in der Serie auftauchen würde – im Vergleich zu House oder, verdammt noch mal, sogar Kimball. - SourChicken1856

- SourChicken1856 Bitte lass Graham nicht auftauchen. Bleib einfach eine Legende, über die man spricht. Ich wünschte wirklich, sie hätten das auch für den Kurier gemacht, sodass die Leute darüber reden, wie ein saurer Postbote X getan hat, aber jemand gehört hat, dass es in Wirklichkeit Y war, was er getan hat. - thebritishdovah

- thebritishdovah Das Graffiti ist wirklich interessant. Ich vermute, es handelt sich wahrscheinlich nur um ein Easter Egg, aber ich fände es toll, wenn sie wenigstens kurz auf ihn eingehen würden. - yellowspaces

- yellowspaces Ich würde mir wünschen, dass Graham nur beiläufig erwähnt wird, vielleicht im Rahmen eines lockeren Gesprächs. Nach Honest Hearts würde ich mir wünschen, dass Graham sein gutes Ende bekommt, bei dem er seinen Frieden findet. - Kouropalates

2:34 »Eine sprechende Todeskralle?« - Ein Blick hinter die Kulissen von Fallout Staffel 2 hält so manche lustige Überraschungen bereit

Autoplay

Wie steht ihr zu der Debatte: Würdet ihr gerne mehr vertraute Gesichter aus den Fallout-Spielen in der Amazon-Serie sehen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Fallout: Staffel 3 hat aktuell noch keinen Release-Termin. In Anbetracht des aktuellen Produktionsplans könnte es aber bereits bis Ende 2027 soweit sein. Daumen drücken - mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.