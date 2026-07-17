Das nächste große Update für Path of Exile verändert ein System, das seit 13 Jahren praktisch unantastbar war

1:48 Path of Exile taucht ab: Der Trailer zu Curse of the Allflame zeigt, was euch am Meeresgrund erwartet

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Wer Path of Exile auch nur mal angespielt hat, kennt das Bild: Ausrüstung voller bunter Sockel in Rot, Grün und Blau, in die ihr eure Skill-Gems steckt.

Anders als in den meisten Rollenspielen lernt ihr eure Fähigkeiten hier nicht über einen Skillbaum, sondern findet und pflanzt sie buchstäblich in eure Ausrüstung. Doch passt die Sockelfarbe nicht, bleibt die Fähigkeit erst einmal im Inventar liegen.

Mit dem nächsten großen Update reißt Grinding Gear Games genau dieses seit 13 Jahren fest im Spiel verankerte Fundament ein.

So ändern sich die Sockel in PoE 1

Ganz verschwinden die bunten Sockel trotzdem nicht. Ab Curse of the Allflame sind die meisten Sockel standardmäßig farblos und nehmen jedes Skill-Gem auf, egal welche Farbe es hat.

Vereinzelt bleiben rote, grüne und blaue Sockel erhalten: Steckt ihr ein Gem der passenden Farbe hinein, gibt es einen Qualitätsbonus obendrauf. Die Anzahl der Sockel und ihre Verbindungen untereinander bleiben weiterhin wichtig, nur die Farbjagd fällt weg.

Laut Game Direct Mark Roberts hatte das alte System längst mehr geschadet als genützt: Es habe nicht nur das Aufrüsten von Ausrüstung ausgebremst, sondern auch das Ausprobieren neuer Builds eingeschränkt. Wer ein Item mit den richtigen Werten fand, aber falschen Sockelfarben, musste erst mühsam per Crafting umfärben, bevor die Ausrüstung überhaupt nutzbar war.

Intern war die Entscheidung offenbar auch für das Team selbst ein kleiner Schock: Designer Christopher »Octavian« Laferriere berichtete in einer Q&A-Runde, dass Kolleginnen und Kollegen im Studio erst überrascht reagierten, sobald sie von der Änderung hörten, ehe die Zustimmung meist schnell folgte.

Die wichtigsten Neuerungen aus PoE 2.39 im Schnellüberblick.

Das steckt sonst noch in Curse of the Allflame

Das Sockel-Update bleibt bei Weitem nicht die einzige Neuerung: Die neue Liga schickt euch erstmals unter Wasser: Mit einer Tauchglocke namens Bathysphere taucht ihr an der Seite der Korsarin Valerie auf den Meeresgrund. Dort platziert ihr Allflame-Laternen, die das Wasser zurückdrängen und euch temporäre Luftblasen verschaffen – verlasst ihr deren Radius zu lange, ertrinkt ihr. Gesammelt wird unter anderem Dead Man's Sulphur, das euch ligaspezifisches Crafting ermöglicht.

Daneben kehren die Mercenaries of Trarthus zurück, die jetzt fester Bestandteil des Hauptspiels ab Akt 3 sind. Wer sie dauerhaft binden will, greift zur neuen Ascension-Klasse der Scion namens »Luminary«. Sie erlaubt euch, bis zu drei Söldner dauerhaft anzuheuern – einen aktiv im Kampf, zwei in Reserve – und deren Ausrüstung frei zu verändern.

Auch zwei altbekannte Liga-Mechaniken bekommen eine Frischzellenkur: Abyss übernimmt einige Komfort-Verbesserungen aus Path of Exile 2 und bringt einen neuen Pinnacle-Boss mit, dessen Zugangsweg laut Roberts bewusst kryptisch bleiben soll. Legion braucht künftig nicht mehr jeden einzelnen Gegner tot, sondern nur noch die Mehrheit, und die alten Incubator-Items weichen neuen Enshrouding Crystals, mit denen sich einzigartige Rüstungsteile in komplett neue Uniques verwandeln lassen.

Für Zauberklassen gibt es außerdem umfangreiches Balancing: Über 100 Zauber-Gems werden überarbeitet, neue Passivpunkte für Assassine, Inquisitor und Occultist kommen hinzu, und mit den Pacts führt Grinding Gear Games eine neue Kategorie besonderer Skill-Gems ein, die euch im Tausch gegen einen Debuff zusätzliche Zauberkraft verleihen.

Die riesige Tabelle mit allen Änderungen findet ihr im PoE-Forum.

Wann und wo ihr loslegen könnt

Path of Exile 3.29: Curse of the Allflame startet am Freitag, den 24. Juli, um 22 Uhr deutscher Zeit. Wie gewohnt ist die Liga kostenlos spielbar, sowohl über Steam als auch über den eigenständigen Launcher.

Werdet ihr der alten Regenbogen-Sockeln hinterhertrauern, oder ist die Änderung für euch längst überfällig? Und lockt euch die neue Unterwasser-Liga zurück nach Wraeclast? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen.