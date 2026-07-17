Gothic Remake: Spieler findet rätselhaftes Easter Egg, die Erklärung ist ein riesiger Spoiler für die Story

Ein Easter Egg, das gut versteckt in den Bergen verborgen liegt, ist eine spannende Entdeckung für Lore-Experten.

In den Schluchten und Bergen des Gothic Remake verstecken sich so einige Geheimnisse, die nur aufmerksame Entdecker finden. Teilweise sind diese Orte sogar Menschen eigentlich gar nicht zugänglich und lassen sich nur erreichen, wenn wir als Blutfliege oder Harpyie dorthin fliegen. Ein Spieler hat auf diese Art jetzt eine besonders außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Aber vorsicht: Dahinter verbirgt sich auch ein großer Story-Spoiler!

Diese Maske kennen wir alle

Clear-Meeting9265 berichtet auf Reddit von seinem Fund, den er in der Nähe der Bergfestung, ganz im Süden der Spielwelt, gemacht hat. Umgeben von steilen Felswänden steht hier eine Art Schrein: eine große Statue, umgeben von fünf kleineren. Alle halten Totenschädel in den Händen, die große trägt außerdem eine Maske, die wohl jeder Gothic-Fan schon mal gesehen hat. Sie ist nicht nur Symbol des Spiels, sondern findet sich auch immer wieder in der Welt von Gothic, nicht zuletzt trägt sie der Schläfer, der große Endboss des Spiels.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Anders als der Urheber des Posts jedoch zunächst annimmt, ist die Maske eigentlich nicht das Symbol des Schläfers, sondern das von Beliar. In der Welt von Gothic ist das der Gott der Nacht, des Chaos und des Todes. Entstanden ist er aus dem Lichtgott Innos, dem Schöpfer der Welt. Zunächst ein notwendiger Teil der Welt erwies sich Beliar aber bald als gar nicht so nett, erschuf den Tod und machte sich Innos zum Feind.

Der Schläfer, den wir am Ende von Gothic aus unserer Welt verbannen, ist ein Diener Beliars und dessen Avatar, der die göttliche Macht Beliars vertritt. Als solcher trägt er natürlich auch die Maske Beliars. Das wissen auch viele Menschen in der Welt von Gothic nicht, da Beliar-Kulte Jahrzehnte vor der Handlung des ersten Spiels fast vollkommen ausgelöscht wurden.

11:37 Gothic 2 ist noch so viel besser, als ich gedacht habe!

Autoplay

Was den Schrein angeht, hat Reddit-User BelgijskaFlaga eine Theorie. Er könnte mit der Beschwörung des Schläfers durch Ork-Schamanen zu tun haben:

Was hier möglicherweise dargestellt wird, ist eine Erklärung dafür, wie die Ork-Schamanen (von denen es fünf gab und die geopfert und in Untote verwandelt wurden, um Beliars Plan in diesem Tal zu erfüllen – daher die Ork-Schädel in den Händen der Kultisten) vor tausend Jahren überhaupt erst die Schriftrollen gefunden haben, mit denen sie den Schläfer beschwören konnten. Beschwörungsrollen setzen Vorkenntnisse voraus: Man kann nicht einfach Zaubersprüche erfinden und hoffen, dass sie funktionieren – dieses Wissen muss ja irgendwoher stammen, folglich: Jemand muss es den Ork-Schamanen vermittelt haben.

Natürlich ist das alles nur eine Theorie, was uns die Entwickler des Remakes genau mit dem Easter Egg sagen wollten, ist unklar. Aber was meint ihr dazu? Haltet ihr die Erklärung von BelgijskaFlaga für naheliegend und würdet ihr dazu neigen, ihr zuzustimmen? Denkt ihr, es geht um etwas ganz anderes? Oder machen wir uns vielleicht einfach zu viele Gedanken um ein simples Easter Egg, hinter dem vielleicht nicht mehr steckt als ein kleiner Hinweis auf Beliar und Gothic 2? Schreibt es gerne in die Kommentare!