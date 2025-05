Fallout: Wie viele Staffeln bekommt die Amazon-Serie? Ein Star wagt eine Prognose

Sofern Maximus überlebt, wird Aaron Moten wohl noch einige Jahre mit der Fallout-Serie zu tun haben. Bilderquellen: Amazon Prime Video.

Als Amazons Fallout-Serie im April 2024 an den Start ging, war das für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Sowohl die Presse als auch die Fans finden die Serie fantastisch und auch die Spielerzahlen schossen in die Höhe.

Inzwischen wissen wir, dass die zweite Staffel noch 2025 erscheinen soll und eine dritte bereits auf dem Weg ist. Aber wie lange geht's danach noch weiter? Der Maximus-Darsteller Aaron Moten hat nun eine Prognose gewagt.

Der Endpunkt hat sich bisher nicht verändert

Während eines Interviews auf der Comic Con in Liverpool sprach der Schauspieler über die Zukunft der erfolgreichen Videospiel-Verfilmung. So prognostizierte er etwa, dass Fans mit insgesamt fünf oder sechs Staffeln der Serie rechnen können.

Als ich für die Teilnahme an der Serie unterschrieb, gab es einen Startpunkt und sie gaben mir außerdem einen Endpunkt. Dieser Endpunkt hat sich bisher nicht verändert und es ist ein Staffel 5- oder 6-mäßiger Endpunkt. (...) Wir haben immer gewusst, dass wir uns mit der Entwicklung der Charaktere Zeit nehmen würden.

2:15 Fallout: Im Teaser zu Staffel 2 kann uns der Ghul wirklich alles verkaufen - auch den Release-Monat

In Motens Antwort versteckt sich noch eine weitere positive Nachricht für Fans. Offenbar wurde bereits vor den Dreharbeiten der ersten Staffel über das Ende der Serie nachgedacht, wodurch sich die folgenden Staffeln mit hoher Wahrscheinlichkeit zielgerichtet anfühlen dürften. Obendrein könnt ihr so auf ein zufriedenstellendes Ende hoffen.

Das ist nicht immer der Fall und einige bekannte Serien haben sich daran bereits die Zähne ausgebissen. Ein Beispiel hierfür ist Lost, das nach zig geöffneten Geheimnissen den Weg auf die Zielgeraden nicht mehr finden konnte und zahlreiche Fans enttäuscht zurückgelassen hat.

Im selben Interview bestätigte Moten, dass die zweite Staffel inzwischen abgedreht wurde und Fans sich auf den Auftritt von Todeskrallen freuen dürfen.

Wenn die aktuelle Produktionsgeschwindigkeit von 1,5 bis 2 Jahren pro Season beibehalten wird, sollte es noch knapp ein Jahrzehnt dauern, bis das Finale über eure Bildschirme (oder vielleicht Hologramme?) läuft. Ihr könnt euch voraussichtlich also noch lange an Maximus und Co. erfreuen.