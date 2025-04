Fallout: Laut dem Ghul kann die Amazon-Serie in Staffel 2 einen ganz entscheidenden Vorteil ausspielen

Freut ihr euch schon auf Staffel 2 von Fallout? Walton Goggins ist definitiv aufgeregt.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel von Fallout arbeiten Amazon und Bethesda aktuell an neuen Folgen der Serie. Während immer wieder Bilder von den Sets durchsickern, hat aber auch Walton Goggins etwas zu sagen - der Schauspieler, der den Ghul, beziehungsweise Cooper Howard in Fallout verkörpert. Goggins ist sich nämlich sicher, dass Staffel 2 noch besser wird.

Echte Magie

Im Interview mit Complex Pop Culture äußert sich der Schauspieler auch zur kommenden Staffel von Fallout. Laut ihm erreicht die Geschichte der zweiten Staffel ein ganz anderes Level .

Denn während die ersten Folgen noch die Charaktere und Geschichte von Fallout einführen und vertraut machen mussten, profitiere Staffel 2 davon, dass die Welt schon bekannt sei. Sie kann erst richtig tief in die Geschichte von Fallout eintauchen und neue Elemente, wie etwa die Enklave, einführen.

Goggins verweist im Interview weiterhin auf seine lange Schauspielerfahrung und erklärt:

[...] Bei einer Serie, die beliebt ist, mit dieser Lizenz, legt die zweite Staffel meistens erst richtig los. Dann kann die echte Magie passieren. [...] [Season 2] bleibt in einer Linie mit dem Ton, den wir festgelegt haben, weicht aber manchmal auf die interessanteste Art davon ab.

Schon in Staffel 1 setzte Fallout auf eine Mischung aus düsterer Postapokalypse und einer Menge schwarzem Humor, was bei Kritikern und Fans überwiegend positiv ankam.

2:23 Fallout: Die Showrunner der Amazon-Serie verraten, wie sie sich an das Drehbuch herangewagt haben

Autoplay

Was wissen wir über Staffel 2?

Wie das Ende der ersten Staffel bereits andeutete, geht es in den neuen Fallout-Folgen nach New Vegas, dem Schauplatz des gleichnamigen, bei Fans extrem beliebten Fallout-Ablegers. Dank einiger Aussagen der Schauspieler und Drehbuchautoren, sowie geleakter Bilder vom Set wissen wir schon mehr darüber, was auf uns zukommt:

Wir werden eine ganze Weile in New Vegas verbringen und auch einige aus dem Spiel bekannte Orte besuchen, wie etwa Novac oder die Stadt selbst mit ihren Casinos.

Sowohl die New Californian Republic als auch Caesars Legion werden eine Rolle spielen, wie Setbilder verraten. Ob sie nur in einer Rückblende zu sehen sind, oder noch aktiv sind, ist aber nicht klar.

Auch Mister House, eine der wichtigsten Figuren aus New Vegas, wird eine Rolle spielen. Auch hier ist aber nicht klar, wie wichtig House wird und ob er in der Serie noch am Leben ist.

Es gibt neue Monster und Roboter zu sehen, bestätigt ist etwa schon die berüchtigte Todeskralle.

Während die erste Staffel von Fallout noch auf die meisten Berührungspunkte mit den Spielen verzichtet hat, müssen sich die neuen Folgen gezwungenermaßen damit auseinandersetzen, was in New Vegas passiert ist. Konnte die NCR die Stadt halten? Fiel sie an die Legion oder herrschte am Ende Mister House über den Strip? All diese Fragen werden wohl erst zum Release beantwortet.

Regisseur Jonah Nolan verspricht Fans von New Vegas aber, dass sich das Warten für sie lohnen wird - und bedankt sich, dass sein Haus nicht angezündet wurde. Mehr dazu lest ihr in der obigen News.