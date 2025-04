Fallout 3 Remastered: Nach Oblivion soll die nächste Bethesda-Neuauflage bereits feststehen, aber das könnte noch dauern

Fallout 3 ist etwas in die Jahre gekommen, ein Remaster soll dagegen vorgehen ... irgendwann.

Der große Leak zu Oblivion Remastered schlägt große Wellen, angeblich ist sogar ein Release noch in diesem Monat möglich. Natürlich kommt da schnell die Frage auf: Und was ist mit Fallout 3?

Als das erste Mal der Plan für eine Neuauflage von Oblivion an die Öffentlichkeit gekommen ist, stand da nämlich noch ein anderes Projekt mit dabei: Fallout 3 Remastered. Die Dokumente dazu wurden im Zuge der Übernahme von Microsoft und Activision Blizzard im Jahr 2023 enthüllt.

Jetzt hat ein Fan den Insider NateTheHate2 auf X (ehemals Twitter) gefragt, ob das Projekt abgesägt wurde oder noch in Arbeit ist. NateTheHate2 antwortet kurz und knapp:

Geplant, aber wird noch eine Weile dauern

Ein kleiner Vorgeschmack, wie das Ganze dann aussehen könnte, zeigt folgendes Video. Ein Fan hat das Intro von Fallout 3 in der Unreal Engine 5 nachgebaut:

1:54 Fallout 3: Fan baut das Intro des Rollenspiel-Klassikers in Unreal Engine 5 nach

Autoplay

Wie vertrauenswürdig ist der Insider?

NateTheHate2 hat in der Vergangenheit bereits einige korrekte Vorhersagen getroffen, zuletzt etwa im Bezug auf die Switch 2. Außerdem passt das zu den Informationen, die wir noch aus dem Leak von 2023 kennen.

Dort heißt es, dass Fallout 3 Remastered im gleichen Jahr erscheinen soll wie The Elder Scrolls 6. Wie weit dieser Release entfernt ist, weiß wohl nur Bethesda-Chef Todd Howard. Dabei erschien der erste Teaser schon vor sieben Jahren.

So oder so basieren die Informationen zu Fallout 3 Remastered bisher nur auf inoffiziellen Insiderwissen und zwei Jahre alten Leaks. Eine gewisse Portion Skepsis ist also wie immer angebracht, auch wenn die Infos sehr plausibel klingen.

Wenn ihr die Postapokalypse aber dennoch nicht missen wollt, bleiben euch derzeit nur eine Handvoll Optionen. Die Fallout-Serie bekommt zwar eine zweite Staffel, einen Release gibt’s aber auch hier noch nicht. Fallout 5 soll ebenfalls kommen, aber das wird sicherlich erst einige Jahre nach Elder Scrolls 6 erscheinen.

Die aktuellsten Ausflüge ins atomare Wasteland sind also Fallout 76, das noch immer regelmäßige Updates erhält, und das riesige Fanprojekt Fallout: London, das im letzten Jahr erschienen ist. Mehr Infos dazu findet ihr in der obigen News.