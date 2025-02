»Dieser Astarion ist überraschend perfekt« - Fan baut Baldur's Gate 3 mit Lego, erntet Sturm der Begeisterung

Astarion würde ein Mini-Abbild sicherlich nicht stören.

Die Klemmbaustein-Riesenfirma Lego hat ja bekanntermaßen so gut wie jedes erdenkliche Franchise in Miniatur auf Lager. Aber eben nur »so gut wie«, denn Baldur's Gate 3 kam bisher noch nicht in den Genuss, Wohnzimmerböden zu einem Tretminen-Feld zu verwandeln.

Davon ließ sich ein Fan des Rollenspiels aber nicht entmutigen. Wenn es eben kein offizielles Set gibt, muss man eben kreativ werden.

Fan kreiert eigene Baldur's-Gate-3Minifiguren

Auf Reddit postete u/AshenPlanesWalker93 die detailreichen Kreationen. Dafür wurden laut eigener Aussage ausschließlich offizielle Lego-Teile genutzt.

AshenPlanesWalker93 hat auf diese Weise unter anderem die Hauptprotagonisten Astarion, Gale, Shadowheart, Lae'zel, Karlach und Wyll gebaut. Aber auch ein paar Bösewichte haben die Ehre erhalten. Beispielsweise feiern Gortasch, Orin und Ketheric Thorm ihr Miniatur-Debüt.

Hilfreich für die Zusammenstellung war das Set aus Minifiguren, das Lego für Dungeons & Dragons herausgebracht hat - das erklärt die perfekten Gedankenschinder. Auf der offiziellen deutschen Webseite ist dieses Set allerdings nicht mehr erwerbbar. Wer nachbauen will, muss also kreativ werden oder auf Drittanbieter-Seiten stöbern. Das DnD-Set war außerdem nicht das Einzige, das herhalten musste.

In den Kommentaren erklärt AshenPlanesWalker93 den Vorgang anhand von Gale:

Ich musste viele Screenshots anstarren und Lego-Teile durchwühlen. [...] Gale wurde mit Körper- und Armteilen der Tiefling Sorcerer-Minifigur und einem Infinity War Steve Rogers-Kopf gebaut. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, woher die Haare kommen, aber es ist kein ungewöhnliches Stück. Das Magic Missile-Zubehör stammt auch vom Sorcerer!

In der Community von Baldur's Gate 3 stößt das Projekt auf eine Menge Gegenliebe und Sehnsucht nach einem offiziellen Lego-Set. Auch die gewählten Gesichtsausdrücke sorgten für Lacher.

Halsin sieht aus, als wäre er zu einem bösen Durchlauf gezwungen worden und muss jetzt weitermachen. u/litwi

Dieser Astarion ist überraschend perfekt! u/satinsateensaltine

Das Schöne an den kleinen Bausteinen ist ja, dass man nicht auf Vorgefertigtes angewiesen ist. Das bietet nicht nur Raum für Eigenkreationen, sondern ermöglicht auch das Füllen von Lücken in Legos Franchise-Katalog.

Lego ist aber schon lange nicht mehr der einzige Anbieter von Klemmbausteinen.