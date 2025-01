Mattel Brick Shop: Der Spielwarengigant bringt im Sommer neue Lego-Alternative auf den Markt

Mattel bringt eine neue Klemmbausteine-Marke raus, obwohl der Konzern mit MEGA Construx bereits eine besitzt.

Im Rahmen der Spielwarenmesse in Nürnberg hat Mattel eine neue Klemmbaustein-Marke angekündigt, die noch im Sommer 2025 erscheinen soll. Die neue Produktlinie trägt den Namen Mattel Brick Shop und soll angeblich keine Wünsche offen lassen.

Authentische Details zu erschwinglichen Preisen

In einer offiziellen Mitteilung schreibt Roberto Stanchi, Executive Vice President, Global Head of Vehicles and Building Sets:

Unser Ziel ist es, Bausätze zu liefern, die die Erwartungen der Tüftler übertreffen – mit anspruchsvollen Designs und authentischen Details zu erschwinglichen Preisen. Ich freue mich sehr darauf, in einigen Monaten unsere ersten Produkte vorzustellen.

Informationen zur Zielgruppe, zu den Preisen oder Themenwelten gibt es noch nicht. Laut Pressemitteilung sollen die ersten Sets im Sommer veröffentlicht werden. Auf der französischen Produktseite steht jedoch, dass bereits im Mai 2025 die ersten Produkte eingeführt werden sollen.

Erste Informationen zum in Aussicht gestellten Qualitätsniveau gibt es auch schon und die klingen zunächst wie der wahrgewordene Traum eines jeden Klemmbaustein-Fans:

Mattel Brick Shop (...) bietet passgenaue Bausteine in höchster Qualität, leicht verständliche Bauanleitungen, stabile Konstruktionen und grenzenlose kreative Möglichkeiten, um die Fantasie der Baubegeisterten anzuregen. Ziel ist es, mit jedem Produkt des neuen Portfolios einen echten Mehrwert zu schaffen – durch zahlreiche innovative Funktionen, erweiterte Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und eine höhere Anzahl an Bausteinen, und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Bedenkt, dass die Informationen aus einer Pressemitteilung stammen, die dafür gedacht ist, möglichst viele Menschen zu begeistern. Betrachtet die angekündigten Details also mit gesunder Portion Skepsis, bis ihr euch ein eigenes Bild von den Sets machen könnt.

Neue Konkurrenz für den Marktführer

Innerhalb unserer Community wird bereits seit einiger Zeit kritisiert, dass Lego zu hohe Preise verlangt und trotzdem massive Qualitätsmängel vorweist. Gleichzeitig gibt es bei den Produkten des dänischen Konzerns deutlich seltener Funktionen als noch vor einigen Jahren und durch die Beschaffenheit diverser Spielsets ist es häufig schwierig, eigene Kreationen aus den vorhandenen Steinen zu bauen, ohne eine Vielzahl von Modellen zu besitzen.

Mattel ist sich dieser Kritik offenbar bewusst und greift damit nun genau da an, wo Lego aktuell schwächelt. Indem die Klemmbaustein-Tüftler durch erweiterte Möglichkeiten aktiv dazu angeregt werden sollen, ihre Modelle selbstständig zu erweitern, könnten sich die Produkte auch von anderen Herstellern abheben - sofern es sich nicht nur um Marketing handelt.

Dass der dänische Platzhirsch so schnell von der Spitze verdrängt wird, ist jedoch sehr unwahrscheinlich - nicht zuletzt aufgrund der hochkarätigen Lizenzen und der gefestigten Marktstellung.

Brick Shop ist nicht Mattels erster Versuch

Mit Mega Construx besitzt Mattel bereits seit einigen Jahren eine eigene Klemmbaustein-Marke. Die ist vor allem bekannt für lizenzierte Sets zu Pokémon, Hot Wheels und Halo. Kürzlich ist mit Red Rocket sogar das erste Modell zu Fallout erschienen.

Mega Construx kann qualitativ zwar durchaus überzeugen, befindet sich jedoch im höheren Preissegment - vermutlich nicht zuletzt aufgrund der teuren Lizenzen. Inwieweit die bestehende Marke weiter am Markt verweilen soll oder eingestampft wird, ist bisher nicht bekannt.

Mit One Piece und Twilight hat Lego zwei neue, starke Lizenzen eingekauft, die noch 2025 erscheinen sollen. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box oben.