Ein Fan gibt Fallout: New Vegas gestrichene Inhalte wieder zurück

Obsidian Entertainments Endzeit-Rollenspiel Fallout: New Vegas sollte eigentlich deutlich mehr NPCs enthalten, als es das finale Spiel beinhaltete. Fan und Modder PushTheWinButton bringt diese gestrichenen Inhalte jetzt wieder zurück.

Neue, alte NPCs finden ihren Weg ins Endzeit-Rollenspiel

Was genau ist das für eine Mod? »The Strip NPCs Uncut« will ein Problem beheben, das den ein oder anderen Spieler seit dem Release von Fallout: New Vegas im Jahr 2010 womöglich gestört hat. Sobald man im Spiel den New Vegas Strip erreicht, wirkt dieser wie ausgestorben.

Es fehlen einfach NPCs, um diesem Ort das nötige und eigentlich auch erwartete Leben einzuhauchen. Dabei waren tatsächlich mehr Spielfiguren geplant und auch schon erstellt. Diese wurden aber vor dem Release des Rollenspiels entfernt.

»The Strip NPCs Uncut« führt nun eine Reihe von Personen ein. Dazu gehören:

Fünf weitere Glücksspieler

Vier Reisende (zwei davon scheinen aus Projekt-Demos zu stammen)

Ein MP Trooper

Zwei NCR Trooper

Ein Securitron

Diese NPCs spielen allerdings keine Rolle in der Story. Sie sollen nur dafür sorgen, dass sich der New Vegas Strip nicht mehr so leer anfühlt. Mod-Entwickler PushTheWinButton erklärt:

"Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von perfekt funktionierenden, größtenteils implementierten NPCs, die bereits rund um den Strip platziert sind, aber sie wurden wahrscheinlich spät in der Entwicklung aus Performance-Gründen der Konsolenversion herausgeschnitten. Soweit mir bekannt ist, hat sich noch kein anderer Modder an diese NPCs gewagt, wahrscheinlich wegen der Schwierigkeit, die Skripte im Zusammenhang mit dem Strip zu entschlüsseln. Dieser Mod stellt sie vollständig wieder her."

Dass Fallout: New Vegas auch heute noch ein richtige gutes Rollenspiel ist, erklärt euch Gamestar-Redakteur Valentin Aschenbrenner:

151 6 Mehr zum Thema Valis persönliche Top 10 RPGs: Fallout: New Vegas ist das beste Rollenspiel aller Zeiten!

Gibt es noch mehr NPCs, die gestrichen wurden? Laut PushTheWinButton existieren noch vier weitere Securitron-Roboter. Doch diese im Spiel zu aktivieren, stellt sich aktuell als problematisch heraus, weil die Skripte nur maximal fünf der Blechkameraden vorsehen. Ob PushTheWinButton sich daran wagt, sie einzubauen, ist noch nicht klar.

Zusätzlich existieren noch fünf weitere ungenutzte NCR Trooper. Diese wurden aber in der Releaseversion von Fallout: New Vegas durch neuere NPCs ersetzt, weswegen es keinen Sinn ergibt, sie wieder zu integrieren.

Dafür versucht sich der Modder bald daran, einige geschnittene NPCs im Ort Freeside wieder herzustellen. Darüber hinaus entdeckte er sieben ungenutzte geskriptete Szenen, die er ebenfalls gerne wieder einbauen möchte.

So installiert ihr die Mod: Hier ist eine kleine Anleitung, wie ihr die NPCs in Fallout: New Vegas aktiviert:

Ladet euch die nur rund 9 KB kleine Datei über NexusMods herunter

Fügt die Datei eurem Data-Ordner des Spiels hinzu und aktiviert die Mod »The Strip NPCs Uncut« im Launcher oder Mod-Manager, falls ihr einen nutzt

Schon findet ihr die neuen NPCs im New Vegas Strip vor

Was haltet ihr von dieser Mod? Plant ihr, sie auszuprobieren, um mehr NPCs in Fallout: New Vegas zu sehen?