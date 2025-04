»Meine Füße bluten, ich bin hungrig und pleite« - Fans feiern den neuen Modus von Kingdom Come 2

Hans würde garantiert (mal wieder) die Krise kriegen, wenn er durch die Hardmode-Hölle gehen müsste.

Heinrich bückt sich nach einem Löwenzahn und verrenkt sich erstmal schön den Rücken. Danach humpelt er mit schmerzenden Füßen durch Böhmen, seine Sohlen sind schon wieder durchgelatscht. Er hat keine Ahnung, wo er sich eigentlich befindet, und im nächsten Dorf rennen die Leute schimpfend davon, weil er so sehr stinkt.

Heinrich erlebt also einen ganz normalen Montag.

Spaß beiseite, die Szenen aus Kingdom Come: Deliverance 2 stammen natürlich aus dem neuen Hardcore-Modus, der mit Patch 1.2.4 frisch ins Spiel geritten kam. Der beschert vielen Fans der härteren Schwierigkeitsgrade gerade viel Freude - oder eher, freudvolles Leiden.

Was an Hardcore gelobt wird

Wie schon in Kingdom Come 1 erschwert die Einstellung euch das böhmische Leben – wie stark genau, stellt ihr am Anfang ein, indem ihr negative Perks wählt. Also freiwillige Debuffs, durch die ihr schlechter schleicht, mehr Essen braucht, schlafwandelt und und und.

7:31 Kingdom Come 2: Maurice zeigt, wieso ihr im Spiel nicht betrunken durch den Wald rennen solltet

Autoplay

Das ist aber nicht einfach nur als gemeine Selbstkasteiung gedacht, der Hardcore-Modus soll das Spiel auch immersiver machen. Die Perks sind nämlich optional, andere Änderungen dagegen machen die Welt glaubwürdiger. Schnellreisen gibt’s nicht mehr, ebenso wenig die Markierung, wo Heinrich gerade auf der Map rumrennt. Stattdessen muss man sich eben an der Landschaft orientieren oder jemanden nach dem Weg fragen – wie halt im echten Leben auch.

Und natürlich ist Kingdom Come 2 auch einfach ein verflucht lustiges Spiel, besonders wenn es Heinrich so richtig dreckig geht. Das stellt ein Reddit-User wunderbar in einem Post dar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Meine Füße bluten, ich habe immer noch Hunger, war mir nicht sicher, ob ich gesucht werde, wäre wegen dieses Videos fast von Wölfen und Banditen angegriffen worden, und ich musste in einem fremden Bett schlafen, weil ich so müde war. Um es hinzuzufügen: Ich bin überlastet, hässlich und habe keine Ahnung WO ZUM GEIER ICH BIN.

In den Kommentaren teilen andere ihre Erlebnisse. Juggernautlemmein schreibt zum Beispiel:

Japp Ich braue so viele Hahnenschrei-Tränke, dass sie mir bis Kingdom Come 3 reichen werden.

Dieses alchimistische Wunderzeug hält Heinrich auf den Beinen, auch wenn er zum Umfallen müde ist. Quasi böhmischer Energy-Drink 1403-Edition.

Und natürlich passt der Hardcore-Modus auch wunderbar in den zynischen Zeitgeist-Humor der sozialen Medien. EMcX87 schreibt zum Beispiel über Heinrichs kaputten Rücken:

Gerade als ich dachte, ich kann meinen Rückenschmerzen mal entkommen, folgen sie mir in Spiele.

Zusammen mit dem Hardcore-Modus kamen auch zwei neue Achievements dazu: Eins für einen erfolgreichen Durchgang, wenn ihr das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad abschließt. Und eins, wenn euch das mit allen zehn verfügbaren negativen Perks gelingt – Respekt, ihr Wahnsinnigen. Wagt sich jemand von euch dran?