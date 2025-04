Kingdom Come 2: Neuer Patch ist da und jetzt wäre die perfekte Gelegenheit, nochmal von vorne anzufangen

Räuberbaron Gules würde Kingdom Come 2 sicher auch auf Hardcore spielen, wenn er 600 Jahre später gelebt hätte.

Seid ihr endlich mit Kingdom Come: Deliverance 2 durch? Ihr habt euch gerade wieder an das moderne Leben mit fließendem Warmwasser und Steckdosen gewöhnt? Tja, mit dem neuen Patch will euch Warhorse direkt wieder zurück nach Böhmen zerren. Und zwar tiefer hinein als je zuvor. Denn ab jetzt gibt’s noch mehr Immersion. Außerdem kann Heinrich endlich eine Glatze tragen.

Wir fassen die wichtigsten Änderungen zusammen, angefangen mit dem neuen Hard-Mode. Die Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Das steckt im Patch

Mit dem Hardcore-Modus wird euer mittelalterliches Leben schwerer und glaubhafter. Hängt in diesem Fall direkt zusammen: Viele Komfortfunktionen fallen weg (nicht, dass Kingdom Come 2 je viele davon gehabt hätte), dafür stören kaum noch HUD-Anzeigen.

Ihr müsst im Hardcore-Modus besonders genau auf die Schlagrichtung eurer Gegner achten. Lebensbalken fehlen auch.

Er funktioniert fast genau wie im Vorgänger: Ihr müsst bei einem neuen Durchlauf wählen, ob ihr normal oder Hardcore spielen wollt. Dann pickt ihr euch bis zu zehn negative Perks heraus, die Heinrich einschränken – vielleicht kann er wegen eines kaputten Rückens weniger tragen und kriegt beim Kräuterpflücken manchmal einen Hexenschuss. Hier findet ihr eine komplette Übersicht der Perks.

Auf diesem Schwierigkeitsgrad seht ihr euch nicht selbst auf der Map, ihr müsst NPCs nach dem Weg fragen und euch in der Welt orientieren. Außerdem fehlen Anzeigen für Parade-Zeitfenster, Schlagrichtungen, Leben und Ausdauer.

Weitere Änderungen im Patch

Neue Frisur: Die böhmischen Barbiere haben die Kunst des Kahlschlags gelernt, Heinrich kann nun auch eine komplette Glatze tragen.

Mods: Falls euer Spiel abstürzte, weil ihr es mit der Anzahl eurer Mods übertrieben habt - das sollte der Patch beheben.

Bug-Fixes: Einige Fehler in Quests oder mit Heinrichs Skills wurden ebenfalls behoben.

Wann kommt das nächste große Update? Noch steht kein Datum dafür fest, aber wir rechnen in wenigen Wochen damit. Immerhin will Warhorse erklärtermaßen 2025 noch sämtliche großen Patches und auch die drei DLCs für Kingdom Come 2 raushauen, um sich ab kommendem Jahr dem nächsten Spiel zu widmen.

Der Hardcore-Modus ist das zweite von drei Features, die Warhorse nach dem Release kostenlos für alle nachschiebt. Zuletzt brachte Patch 1.2 den Barbier mit neuen Frisuren und Bärten für Heinrich. In Zukunft sollen auch noch ausgefeiltere Pferderennen nachkommen, mit Herausforderungen wie das Schießen vom Pferderücken aus. Ein Datum dafür gibt’s noch nicht.